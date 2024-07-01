Украинская армия за полгода нарастила вооружение на 45%, из них почти половина отечественного производства

За первое полугодие 2024 года Силы обороны Украины приняли на вооружение, кодифицировали и допустили к эксплуатации почти 480 образцов вооружения и военной техники, из которых около 290 – это продукция отечественных производителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

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По словам первого заместителя Министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, отечественные производители оборонной продукции в 2024 году значительно нарастили объем производства вооружения по широкой номенклатуре. Ведется активная работа по разработке и производству новых образцов вооружения, что вызывает значительный интерес в мире.

Динамика развития вооружения в Украине высока. Если за весь 2023 год было принято на вооружение более 200 образцов ВВТ отечественного производства, то за первое полугодие 2024 года эта цифра составила около 290, что составляет увеличение на 45%.

Среди кодифицированных образцов ВВТ наибольшую группу составляют беспилотные авиационные комплексы, в частности, БПЛА для воздушной разведки и дроны разного назначения. Следующие по количеству – боеприпасы разных типов, преимущественно для БПЛА, а также средства связи и радиоэлектронной борьбы.

Также к эксплуатации допущены новые и модернизированные инженерные средства, роботизированные наземные комплексы, средства ближнего боя, разминирование и оптико-электронные приборы.

В 1-м квартале 2024 года Украина нарастила производство оружия на четверть

Украинская оборонная промышленность продемонстрировала значительный рост в первом квартале 2024 года, увеличив производство вооружения и боеприпасов в среднем на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Государственной службы статистики, в январе 2024 года объем производства оружия и боеприпасов вырос на 26,6% по сравнению с январем 2023 года. В феврале темпы роста ускорились до 29%. Хотя в марте наблюдалось некоторое замедление, производство все равно превысило показатель марта 2023 на 18,8%.

Сравнивая месячные показатели, в январе производство сократилось на 4% по сравнению с декабрем 2023 года, а в феврале – на 8,2% по сравнению с январем 2024 года. Однако уже в марте объемы производства несколько возобновились, превысив февральские показатели на 1,3%.