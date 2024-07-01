Українська армія за пів року наростила озброєння на 45%, з них майже половина — вітчизняного виробництва

За перше півріччя 2024 року Сили оборони України прийняли на озброєння, кодифікували та допустили до експлуатації майже 480 зразків озброєння та військової техніки, з яких близько 290 – це продукція вітчизняних виробників.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

За словами першого заступника Міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, вітчизняні виробники оборонної продукції у 2024 році значно наростили обсяги виробництва озброєння за широкою номенклатурою. Ведеться активна робота над розробкою та виробництвом нових зразків озброєння, що викликає значний інтерес у світі.

Динаміка розвитку озброєння в Україні висока. Якщо за весь 2023 рік було прийнято на озброєння понад 200 зразків ОВТ вітчизняного виробництва, то за перше півріччя 2024 року ця цифра сягнула близько 290, що становить збільшення на 45%.

Серед кодифікованих зразків ОВТ найбільшу групу складають безпілотні авіаційні комплекси, зокрема БПЛА для повітряної розвідки та дрони різного призначення. Наступні за кількістю – боєприпаси різних типів,переважно для БПЛА, а також засоби зв'язку та радіоелектронної боротьби.

Також до експлуатації допущено нові та модернізовані інженерні засоби, наземні роботизовані комплекси, засоби ближнього бою, розмінування та оптико-електронні прилади.

У 1-му кварталі 2024 року Україна наростила виробництво зброї на чверть

Українська оборонна промисловість продемонструвала значне зростання у першому кварталі 2024 року, збільшивши виробництво озброєння та боєприпасів у середньому на 24,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За даними Державної служби статистики, у січні 2024 року обсяги виробництва зброї та боєприпасів зросли на 26,6% порівняно з січнем 2023 року. У лютому темпи зростання прискорилися до 29%. Хоча в березні спостерігалося деяке уповільнення, виробництво все одно перевищило показник березня 2023 року на 18,8%.

Порівнюючи місячні показники, у січні виробництво скоротилося на 4% порівняно з груднем 2023 року, а в лютому – на 8,2% порівняно з січнем 2024 року. Проте вже в березні обсяги виробництва дещо відновилися, перевищивши лютневі показники на 1,3%.