Міноборони укладатиме контракти зі світовими виробниками озброєння напряму

Міністерство оборони України запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками озброєння.

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Про це заявив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков під час виступу на Балкано-українському форумі оборонної промисловості, повідомляє пресслужба Міноборони.

Він зазначив, що пряме контрактування є частиною стратегії Міністерства оборони щодо розширення міжнародного співробітництва та підвищення боєздатності української армії. Це забезпечить Україну новими зразками озброєння, що відповідатимуть міжнародним стандартам.

"Міноборони запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками озброєння. Це новий етап співпраці, який дозволить нам отримувати сучасне озброєння безпосередньо від виробників, що, безумовно, сприятиме швидшій та ефективнішій модернізації ЗСУ", — зазначив Кліменков.

Здобутки української оборонки

Зазначимо, що Україна намагається наростити власне виробництво озброєння, аби зменшити залежність від поставок західних партнерів, враховуючи те, що останнім часом вони надходять все довше.

Наразі в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу, повідомив президент України Володимир Зеленський. У цьому пріоритетному виробництві задіяні майже 300 тисяч людей, які виробляють вітчизняні снаряди, гармати, міномети, бронетехніку, протитанкові комплекси, системи РЕБ та багато іншого.

Раніше в Міноборони повідомляли, що на українському ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються БПЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів.

Своєю чергою Кабінет міністрів працює над створенням нових програм, подібних до чинної "Доступні кредити 5-7-9", які кредитуватимуть приватні підприємства оборонно-промислового комплексу.

Уряд також утворив Промислово-оборонний комітет України, до роботи якого долучать виробників зброї, незалежних експертів та фахівців, щоб вивести український ОПК на новий рівень.

У 2024 році на закупівлю озброєнь, зокрема у вітчизняних виробників, у бюджеті передбачено 6 мільярдів доларів. Тож наразі Україна активно веде переговори з іноземними партнерами щодо купівлі за їхні кошти продукції української військової промисловості.

Водночас "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України укладає все нові контракти на закупівлю товарів оборонного призначення з українськими виробниками. За словами директорки, 70% від суми всіх угод, які Агенція уклала у 2024 році, припадає саме на вітчизняних виробників озброєння, боєприпасів та військової техніки.