Уряд готує програми фінансової підтримки українських виробників зброї

Кабінет Міністрів працює над створенням нових програм, подібних до чинної "Доступні кредити 5-7-9", кредитуватимуть приватні підприємства оборонно-промислового комплексу.

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Про це повідомив заступник голови правління Ощадбанку Юрій Каціон, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, це дасть змогу новоствореним компаніям залучати фінансування в цій стратегічній галузі", - зазначив він.

На думку Каціона, підтримка стратегічних секторів промисловості, зокрема приватного оборонного комплексу та муніципалітетів, стане одним із пріоритетів Ощадбанку, як державної фінустанови, а приватний ОПК може стати новим драйвером зростання економіки та кредитування.

Як пише Forbes, на початку програми з ВПК зможуть працювати два державні банки – "Ощадбанк" та "Укрексімбанк", але в в уряді, що згодом до програми зможуть приєднатися і приватні банки.

В уряді розуміють, що ця проблема термінова й нові інструменти для фінансування пришвидшать розвиток військового сектора. Наразі більше інформації щодо відсоткових ставок, сум та умов програм невідомо.

Додамо, що на початку лютого Кабінет міністрів затвердив три постанови, які сприятимуть посиленню українського ОПК. Зокрема – про проведення оборонних закупівель через систему Prozorro. Як повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль, оборонні закупівлі тепер відбуватимуться за конкурентною процедурою через закритий модуль системи Prozorro.

Через тиждень уряд утворив Промислово-оборонний комітет України, до роботи якого долучать виробників зброї, незалежних експертів та фахівців, щоб вивести український ОПК на новий рівень.

Нагадаємо, за словами Шмигаля, у 2024 році Україна має збільшити потужності свого оборонно-промислового комплексу в 6 разів, а міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин заявляв, що Україна за 2023 рік суттєво наростила власне виробництво снарядів та дронів.