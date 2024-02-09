В Україні утворили Промислово-оборонний комітет: хто до нього увійшов

Уряд під час засідання 9 лютого утворив Промислово-оборонний комітет України, до роботи якого долучать виробників зброї, незалежних експертів та фахівців, щоб вивести український ОПК на новий рівень.

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Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, уряд прагне налагодити системну роботу в питанні посилення українського оборонно-промислового комплексу.

Очолить комітет прем’єр-міністр України. До складу також увійдуть міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр оборони Рустем Умєров, перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко, віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк.

"Ми також хочемо долучити до роботи комітету виробників зброї, незалежних експертів та фахівців. Наше завдання — вивести український ОПК на новий рівень, сформувати унікальну систему підтримки виробників, дати більше стимулів, збільшити рівень взаємодії з міжнародними компаніями в цій галузі", - підкреслив Шмигаль.

Він додав, що Уряд також запропонує долучатися до цієї роботи місцевим органам влади.

"Для нас важливо більше залучати владу на місцях до підтримки оборони нашої країни", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, за словами Шмигаля, у 2024 році Україна має збільшити потужності свого оборонно-промислового комплексу в 6 разів.

Раніше в Міноборони повідомили, що наразі на українському ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються БПЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів.

А міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин заявляв, що Україна за 2023 рік суттєво наростила власне виробництво снарядів та дронів.