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В Україні утворили Промислово-оборонний комітет: хто до нього увійшов
Уряд під час засідання 9 лютого утворив Промислово-оборонний комітет України, до роботи якого долучать виробників зброї, незалежних експертів та фахівців, щоб вивести український ОПК на новий рівень.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, уряд прагне налагодити системну роботу в питанні посилення українського оборонно-промислового комплексу.
Очолить комітет прем’єр-міністр України. До складу також увійдуть міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр оборони Рустем Умєров, перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко, віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Ми також хочемо долучити до роботи комітету виробників зброї, незалежних експертів та фахівців. Наше завдання — вивести український ОПК на новий рівень, сформувати унікальну систему підтримки виробників, дати більше стимулів, збільшити рівень взаємодії з міжнародними компаніями в цій галузі", - підкреслив Шмигаль.
Він додав, що Уряд також запропонує долучатися до цієї роботи місцевим органам влади.
"Для нас важливо більше залучати владу на місцях до підтримки оборони нашої країни", - наголосив Шмигаль.
Нагадаємо, за словами Шмигаля, у 2024 році Україна має збільшити потужності свого оборонно-промислового комплексу в 6 разів.
Раніше в Міноборони повідомили, що наразі на українському ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються БПЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів.
А міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин заявляв, що Україна за 2023 рік суттєво наростила власне виробництво снарядів та дронів.