В Украине создали Промышленно-оборонный комитет: кто в него войдет

Правительство во время заседания 9 февраля создало Промышленно-оборонный комитет Украины, к работе которого привлекут производителей оружия, независимых экспертов и специалистов, чтобы вывести украинский ОПК на новый уровень.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

По его словам, правительство стремится наладить системную работу по усилению украинского оборонно-промышленного комплекса.

Возглавит комитет премьер-министр Украины. В состав также войдут министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр обороны Рустем Умеров, первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров, министр финансов Сергей Марченко, министр внутренних дел Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк.

"Мы также хотим приобщить к работе комитета производителей оружия, независимых экспертов и специалистов. Наша задача - вывести украинский ОПК на новый уровень, сформировать уникальную систему поддержки производителей, дать больше стимулов, увеличить уровень взаимодействия с международными компаниями в этой области", - подчеркнул Шмигаль.

Он добавил, что правительство также предложит приобщаться к этой работе местным органам власти.

"Для нас важно больше привлекать власть на местах для поддержки обороны нашей страны", - подчеркнул Шмигаль.

Напомним, по словам Шмыгаля, в 2024 году Украина должна увеличить мощности оборонно-промышленного комплекса в 6 раз.

Ранее в Минобороны сообщили, что сейчас на украинском рынке работает более 200 украинских компаний, занимающихся БПЛА или сервисами и продуктами в сфере дронов.

А министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин заявлял, что Украина за 2023 год существенно нарастила собственное производство снарядов и дронов.