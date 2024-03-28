Правительство готовит программы финансовой поддержки украинских производителей оружия

Кабинет Министров работает над созданием новых программ, подобных действующей "Доступные кредиты 5-7-9", будут кредитовать частные предприятия оборонно-промышленного комплекса.

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Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Юрий Кацион, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, это позволит вновь созданным компаниям привлекать финансирование в этой стратегической отрасли", - отметил он.

По мнению Кациона, поддержка стратегических секторов промышленности, в частности частного оборонного комплекса и муниципалитетов, станет одним из приоритетов Сбербанка как государственного финучреждения, а частный ОПК может стать новым драйвером роста экономики и кредитования.

Как пишет Forbes, в начале программы с ОПК смогут работать два государственных банка - "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк", но в правительстве, что впоследствии к программе смогут присоединиться и частные банки.

В правительстве понимают, что эта проблема срочна и новые инструменты для финансирования ускорят развитие военного сектора. Сейчас больше информации о процентных ставках, суммах и условиях программ неизвестно.

Добавим, что в начале февраля Кабинет министров утвердил три постановления, которые будут способствовать усилению украинского ОПК. В частности – о проведении оборонных закупок через систему Prozorro. Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, оборонные закупки будут теперь проходить по конкурентной процедуре через закрытый модуль системы Prozorro.

Через неделю правительство образовало Промышленно-оборонный комитет Украины, к работе которого привлекут производителей оружия, независимых экспертов и специалистов, чтобы вывести украинский ОПК на новый уровень.

Напомним, по словам Шмыгаля, в 2024 году Украина должен увеличить мощности своего оборонно-промышленного комплекса в 6 раз, а министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин заявлял, что Украина за 2023 год существенно нарастила собственное производство снарядов и дронов.