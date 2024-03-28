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Экономика
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Правительство готовит программы финансовой поддержки украинских производителей оружия

Правительство готовит программы финансовой поддержки украинских производителей оружия
Правительство готовит программы финансовой поддержки украинских оружейных производителей

Кабинет Министров работает над созданием новых программ, подобных действующей "Доступные кредиты 5-7-9", будут кредитовать частные предприятия оборонно-промышленного комплекса.

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Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Юрий Кацион, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, это позволит вновь созданным компаниям привлекать финансирование в этой стратегической отрасли", - отметил он.

По мнению Кациона, поддержка стратегических секторов промышленности, в частности частного оборонного комплекса и муниципалитетов, станет одним из приоритетов Сбербанка как государственного финучреждения, а частный ОПК может стать новым драйвером роста экономики и кредитования.

Как пишет Forbes, в начале программы с ОПК смогут работать два государственных банка - "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк", но в правительстве, что впоследствии к программе смогут присоединиться и частные банки.

В правительстве понимают, что эта проблема срочна и новые инструменты для финансирования ускорят развитие военного сектора. Сейчас больше информации о процентных ставках, суммах и условиях программ неизвестно.

Добавим, что в начале февраля Кабинет министров утвердил три постановления, которые будут способствовать усилению украинского ОПК. В частности – о проведении оборонных закупок через систему Prozorro. Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, оборонные закупки будут теперь проходить по конкурентной процедуре через закрытый модуль системы Prozorro.

Через неделю правительство образовало Промышленно-оборонный комитет Украины, к работе которого привлекут производителей оружия, независимых экспертов и специалистов, чтобы вывести украинский ОПК на новый уровень.

Напомним, по словам Шмыгаля, в 2024 году Украина должен увеличить мощности своего оборонно-промышленного комплекса в 6 раз, а министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин заявлял, что Украина за 2023 год существенно нарастила собственное производство снарядов и дронов.

Автор:
Татьяна Гойденко