Верховная Рада отменила запрет на прибыль для предприятий, работающих на безопасность и оборону

Верховная Рада на заседании 22 февраля приняла в целом законопроект о включении прибыли предприятий, работающих на обеспечение нужд безопасности и обороны, в цену поставленных товаров и услуг.

Об этом сообщило Минэкономики.

"Государство посылает важный сигнал бизнесу, работающему на обеспечение потребностей безопасности и обороны, украинским производителям – их интересы будут защищены. У нас общие цели: отбить врага, отстроить страну, обеспечить высокие темпы развития экономики. На их достижение сегодня работают совместно и наши защитники, и бизнес, и весь украинский народ", - отметила глава ведомства Юлия Свириденко.

Она добавила, что принятое решение – результат встреч Минэкономики с бизнесом по давлению на них со стороны силовых структур и препятствование эффективной работе.

"Министерство экономики открыто к диалогу с бизнесом, потому что только совместно мы можем найти эффективные решения", - резюмировала Свириденко.

Отмечается, что принятый проект закона №10454 предусматривает, в частности:

в случае приобретения товаров, работ и услуг для нужд безопасности и обороны по неконкурентной процедуре или без проведения процедуры закупок, уровень прибыли не может превышать предельный уровень прибыли, установленный Правительством;

для случаев, где уровень прибыли Правительством не был установлен, цена должна определяться в соответствии с предложением исполнителя с учетом прибыли такого исполнителя.

В министерстве пояснили, что вышеуказанные нормы применяются ко всем госконтрактам по оборонным закупкам, заключенным по неконкурентной процедуре или без процедуры за все время действия военного положения. То есть закон имеет ретроспективное направление, которое позволит правоохранительным органам закрыть дела, возбужденные ранее из-за несогласованности нормативного поля.

Принятие законопроекта №10454 прокомментировал народный депутат Ярослав Железняк, отметив, что этот документ решит проблему между Госаудитслужбой (ГАСУ) и поставщиками по военным закупкам.

Закон вступит в силу после подписания Президентом Украины и опубликования.

Аудиторы против предприятий: суть скандала

Ранее ряд предприятий оборонной сферы пожаловался на проверки со стороны ГАСУ.

В частности, государственное конструкторское бюро "Луч" 9 октября 2023 сообщило, что ГАСУ проводит уже третью ревизию за время военного положения. Проверки связаны, в частности, с включением прибыли в состав цены на закупаемую государством продукцию.

В бюро утверждали, что разрешенный размер прибыли прямо предусмотрен правительственным постановлением, принятым в марте 2021 года. В то время как ГАСУ ссылалась на постановление, которое касалось осуществления оплаты товаров и услуг для обеспечения потребностей сектора обороны в условиях военного положения, принятого в марте 2022-го. Второй документ разрешил исполнителям подписывать договоры с Министерством обороны по упрощенным механизмам и не предусматривал прибыли поставщиков.

В этой связи "Луч" попросил Кабинет министров и Верховную Раду ввести мораторий на проведение проверок предприятий ОПК до прекращения военного положения.

Позже на проблемы в результате ревизии Госаудитслужбы сообщил Олег Аверьянов – генеральный директор промышленной группы "Пожмашины", являющейся производителем машин для разминирования.

Он отмечал, что ГАСУ составила акт о том, что прибыль предприятия является убытком для государства. После этого Государственное бюро расследований обратилось в суд с просьбой о разрешении на обыск на предприятии "в целях выявления следов совершения уголовного правонарушения". Суд предоставил правоохранителям такое разрешение.

В итоге ГАСУ выступила за возврат прибыли оборонных предприятий в состав цены с целью поддержки обороноспособности государства в период военного положения и направила соответствующие предложения в Минобороны.

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