После жалоб. Госаудитслужба выступила за возврат прибыли оборонных предприятий в состав цены

Государственная аудиторская служба Украины поддерживает возврат прибыли в состав цены на товары и услуги оборонного назначения. Соответствующие предложения направлены в Минобороны. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба ГАСУ.

В ведомстве заявили, что с целью поддержки обороноспособности государства в период военного положения Госаудитслужба поддерживает и считает целесообразным вернуть расчет цены с учетом прибыли, как это было до 24 февраля 2022 года.

Кроме того, предлагается предусмотреть направление вышеупомянутой прибыли именно на развитие военно-промышленного комплекса: инновацию, модернизацию, модификацию, достройку, дооборудование, реконструкцию и т.д.

Наработанные предложения направлены на рассмотрение в Минобороны.

Аудиторы против предприятий: суть скандала

Ранее ряд предприятий оборонной сферы пожаловались на проверки со стороны Госаудитслужбы.

В частности, государственное конструкторское бюро "Луч" 9 октября сообщило, что ГАСУ проводит уже третью ревизию за время военного положения. Они связаны, в частности, с включением прибыли в состав цены на закупаемую государством продукцию.

В бюро утверждали, что разрешенный размер прибыли прямо предусмотрен правительственным постановлением, принятым в марте 2021 года. В то время как Госаудитслужба ссылалась на постановление, касающееся осуществления оплаты товаров и услуг для сектора обороны в условиях военного положения, принятое в марте 2022-го. Второй документ разрешил исполнителям подписывать договоры с Министерством обороны по упрощенным механизмам и не предусматривал прибыли поставщиков.

В связи с этим "Луч" попросил Кабинет министров и Верховную Раду ввести мораторий на проведение проверок предприятий ОПК до прекращения военного положения.

Позже на проблемы в результате ревизии Госаудитслужбы сообщил Олег Аверьянов – генеральный директор промышленной группы "Пожмашины", являющейся производителем машин для разминирования.

Он отмечал, что ГАСУ составила акт о том, что прибыль предприятия является убытком для государства. После этого Государственное бюро расследований обратилось в суд с просьбой о разрешении на обыск на предприятии "в целях выявления следов совершения уголовного правонарушения". Суд предоставил правоохранителям такое разрешение.