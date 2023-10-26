Противоминные тралы для танков украинского производства уже помогают ВСУ на фронте (ФОТО)

Группа "Метинвест" наладила серийное производство противоминных тралов аналогичной КМТ-7 конструкции, которые крепятся на танки для обезвреживания и подрыва противотанковых и противопехотных мин.

Об этом сообщила прессслужба группы "Метинвест".

Отмечается, что после прохождения необходимых тестов от Министерства обороны Украины противоминные тралы передали к использованию подразделениям Национальной гвардии и ВСУ.

Планируемый объем производства – до пяти тралов в месяц.

Противоминные тралы необходимы для контрнаступательных действий

Противоминные тралы – чисто украинский продукт, который производится из украинской стали на предприятиях группы "Метинвест" в Украине.

Как объясняют военные, противоминные тралы – важная составляющая контрнаступательных действий. Они не только защищают экипажи украинских танков, но и расчищают путь для пехоты.

Потребность ВСУ в тралах насущна из-за плотного минирования противником территории по всей линии фронта.

"В ответ на запрос украинских военных инженеры Метинвеста усовершенствовали противоминные тралы конструкции КМТ-7, сделав свой аналог: парные катки с креплением на танки для обезвреживания или подрыва на суше противотанковых и противопехотных мин", - рассказали в компании, добавив, что разработка проекта и изготовление экспериментальных образцов началась летом 2023 года.

Один трал должен выдерживать 4-5 подрывов

Себестоимость изготовления одного трала составляет около 2,5 млн грн с учетом дополнительного оборудования для экипажей танков, что требуется для монтажа средства.

Вес одного комплекта катков достигает 6,5 тонн, размер – 3,77 х 3,44 метра. По нормативам ВСУ один трал должен выдерживать 4-5 подрывов противотанковых мин. Поскольку тралы работают в паре, оба должны выдерживать от 8 до 10 взрывов. Трал штатно крепится на основные боевые танки ВСУ.

Как сообщается, противоминные тралы от "Метинвеста" будут в первую очередь поставляться бригадам Национальной гвардии и Сухопутных войск на самые горячие участки фронта.

Чтобы у боевых бригад была возможность оперативно ремонтировать тралы после использования, компания также наладила выпуск компонентов для изделий, что позволяет быстро возвращать противоминные средства для работы в условиях фронта. Ремкомплекты содержат набор колес - по три единицы на один трал, ведь именно эти детали испытывают наибольшую нагрузку и повреждение во время проведения работ по разминированию.

Напомним, группа "Метинвест" запустила производство инженерных конструкций, полностью повторяющих внешний вид радиолокационных станций и артиллерийских орудий. Они должны выполнять функцию макетов и вводить россиян в заблуждение.