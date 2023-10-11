Украине необходимо 3,5 млн тонн стали для восстановления жилья и инфраструктуры

Для восстановления жилья и социальной инфраструктуры в Украине, разрушенных в результате российского вторжения, понадобится около 3,5 млн тонн стали.

Об этом сообщает пресс-служба Группы "Метинвест".

Отмечается, что на прошедшем в Киеве II Архитектурно-строительном BUSINESS FORUM "Восстановление Украины. Трансформация и модернизация" компания представила концепцию восстановления страны "Стальная мечта".

В течение двух дней представители власти и бизнеса, в том числе строители, девелоперы, архитекторы и банки, обсуждали, как объединить усилия для скорейшего восстановления Украины по принципу "Build Back Better".

"Начало масштабного восстановления страны зависит от победы. По нашим расчетам, на восстановление жилья и социальной инфраструктуры сейчас понадобится около 3,5 млн тонн стали. Мы принимали во внимание объемы разрушенных зданий – а таких сейчас свыше 65 тысяч – и среднюю металлоемкость этих объектов. ектов. Восстановление потребует времени – это перспектива 5-10 лет, поэтому мы также учитывали средние годовые показатели потребления металла. Сталь на восстановление есть, и Метинвест готов обеспечить потребности страны в металле", — отметила руководитель проектного офиса строительного сектора Метинвест-СМЦ Татьяна Скрипка .

По ее словам, "Стальная мечта" основывается на принципе "строй украинское" и объединяет разных отечественных производителей. Через полгода после первой презентации концепции к ней присоединились около 50 партнеров — заводов по производству металлоконструкций, дизайнеров, производителей мебели и стройматериалов. Так что общины могут выбирать любой уровень отделки и наполнения зданий — вплоть до меблировки и дизайна помещений.

Еще один принцип, лежащий в основе концепции – "Build Back Better". Это означает, что все проекты жилья и социальной инфраструктуры отличают использование prefab-решений, прозрачность (открытые сметы и графики строительства), экологичность, модульность, инклюзивность и быстрота строительства. Например, 1-этажный дом можно возвести за 3 месяца, 8-этажный – за 9 месяцев, детсад или амбулаторию – за 4 месяца, укрытие – за месяц, а школу – за год.

Пока готовность восстанавливать разрушенные объекты по проектам "Стальной мечты", кроме Мариуполя, выразила власть еще двух украинских городов. А переговоры и работа по адаптации проектов зданий к местным условиям ведутся с рядом общин.

Концепция восстановления страны "Стальная мечта" предполагает более 200 готовых проектов зданий на основе трех стальных предварительно изготовленных элементов (prefab-решений): каркаса, модуля и платформы.

Это жилая застройка (дома на 1-8 этажей, общежитие, гостиница), социальная инфраструктура (школа, детсад, амбулатория) и инфраструктурные объекты (паркинг, спорткомплекс и подземное укрытие).

Заметим, что, несмотря на кризис в горно-металлургической промышленности Украины из-за войны и беспрецедентных вызовов на рынке труда, "Метинвесту" удалось перестроить бизнес, запустить программы по поддержке сотрудников и подготовиться к развитию отечественного ГМК. Детальнее об этом читайте в статье Delo.ua.