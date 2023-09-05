Украинский металл отправился по морю: Метинвест рассказал, как удалось прорвать блокаду

Трем кораблям с продукцией украинских металлургов впервые с начала полномасштабной войны удалось прорвать морскую блокаду Украины, устроенную страной-агрессором.

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Об этом сообщила пресс-служба Группы "Метинвест".

Отмечается, что из портов Одессы и "Южный" вышли суда Primus, Anna Tereza и Ocean Courtesy, которые были заблокированы в украинских портах с 24 февраля 2022 года.

Эти суда стали соответственно вторым, третьим и четвертым кораблями, которым удалось выйти из украинских портов после прекращения действия "зернового соглашения".

"На борту деблокированных судов – продукция украинских металлургов и горняков, изготовленная еще до начала полномасштабной войны. А именно, это более 76 тысяч тонн металлопроката производства комбинатов "Азовсталь", "Запорожсталь", "Каметсталь" и "АрселорМиттал Кривой Рог", а также 172 тысяч тонн железорудного концентрата, произведенного на ГОК Группы "Метинвест", - говорится в сообщении.

Сейчас украинский металл и железорудный концентрат направляются к зарубежным покупателям, оплатившим продукцию еще до начала российской агрессии.

Освободить корабли из полуторагодовалого плена украинскому бизнесу удалось благодаря общим усилиям Офиса президента, Министерства инфраструктуры, ВМС ВСУ и других причастных силовых ведомств Украины.

"Прорыв морской блокады кораблями с украинской сталью — это исторический момент, первый шаг к полной разблокировке морского экспорта для всей номенклатуры украинской продукции: удобрений, металла, руды, продовольствия, труб, оборудования и т.д. А, значит, и к ускоренному восстановлению экономики Украины, которая понесла колоссальные потери, в частности из-за противозаконной блокады портов Украины со стороны РФ.Полная разблокировка портов для всех видов грузов позволит не только вернуть Украине статус морского государства, но и принесет украинской экономике дополнительные десятки миллиардов долларов валютной выручки в год, государственному бюджету — сотни миллиардов гривен дополнительных налоговых поступлений, а сотням тысяч украинцев - рабочие места и стабильные доходы в семейный бюджет", - прокомментировал событие руководитель проектного офиса генерального директора Группы "Метинвест" Александр Водовиз.

Судоходство в Черном море после выхода РФ из "зернового соглашения"

17 июля истек срок действия "зернового соглашения", направленного на обеспечение безопасного прохода судов из украинских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.

Минобороны РФ заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться им как потенциальные перевозчики военных грузов.

Из-за выхода России из Черноморской зерновой инициативе работа портов на побережье Черного моря, которые были в ней задействованы, фактически была заблокирована. Более того, после выхода из соглашения, срок действия которого истек после 17 июля, армия РФ начала наносить ракетные удары по портовой инфраструктуре Одессы и Черноморска.

Недавно в Украине открыли временные маршруты для гражданских судов через Черное море, движущиеся в морские порты Украины или из Украины. При этом военные сообщают, что в течение маршрутов сохраняется минная опасность и угроза обстрелов со стороны Российской Федерации. Этими маршрутами в первую очередь будут пользоваться суда, которые находятся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала полномасштабного вторжения России.

Также в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, которые готовы проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

16 августа 2023 года первое судно воспользовалось временным коридором для торговых судов в и из портов Одессы. Первым был контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга. Вторым судном, вышедшим из порта Одессы после выхода России из "зернового соглашения", стал Primus .