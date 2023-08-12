Прорвати блокаду: стартувала реєстрація суден для руху в Чорному морі

В Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, пише Укрінформ.

За його словами, судновласників і капітанів суден було попереджено про потенційну небезпеку з боку флоту РФ, а також про мінну небезпеку, яка залишається досить на високому рівні.

"Окрім того, що завжди існує небезпека протидії з боку російського флоту, так і мінна небезпека залишається на високому рівні. Тому, звісно, це все (рух суден, - Delo.ua) буде відбуватися під наглядом Збройних сил України. Все можливе, що від нас залежить, щодо забезпечення безпеки, ми робимо. І зараз вже відкрита реєстрація, координатор вже працює”, - сказав Плетенчук.

Він наголосив, що ухвалене рішення має розвʼязати два основних завдання: подолати міжнародну гуманітарну кризу та можливість для судновласників і компаній нарешті забрати свої торговельні судна, які перебувають фактично в такому гуманітарному полоні через те, що росіяни постійно погрожують на морі.

"РФ не просто каже, що ці судна будуть розглядатися як перевізники зброї, а в одному з переговорів морських було почуто таке, що буде визнано, що ця країна бере участь у війні на боці України.Тому станом на зараз це такий тероризм поки що в радіоефірі, і відповідно, це теж є порушенням міжнародного права, морського права щодо свободи судноплавства”, - підкреслив речник ВМС ЗСУ.

Також він додав, що поки всі подробиці щодо кількості суден та їхніх власників, які уже зареєструвались, не можна розкривати. Крім того, ще не визначені терміни, на які оголошені тимчасові маршрути.

“Ці терміни зараз ще не визначені. Насправді той стан, в якому все це працює, він теж, на жаль, є таким, що обумовлений тими подіями, які відбуваються в Чорному морі, тому що у нормальній ситуації все це відбувається набагато ширше, простіше і безпечніше”, - зауважив Плетенчук.

Нещодавно в Україні відкрили тимчасові маршрути для цивільних суден через Чорне море, які рухаються до або з морських портів України. При цьому, військові повідомляють, що протягом маршрутів зберігається мінна небезпека та загроза обстрілів з боку Російської Федерації. Цими маршрутами, в першу чергу, користуватимуться судна, які перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення Росії.