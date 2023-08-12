Прорвать блокаду: стартовала регистрация судов для движения в Черном море

В Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, пишет Укринформ.

По его словам, судовладельцы и капитаны судов были предупреждены о потенциальной опасности со стороны флота РФ, а также о минной опасности, которая остается на высоком уровне.

"Помимо того, что всегда существует опасность противодействия со стороны российского флота, так и минная опасность остается на высоком уровне. Поэтому, конечно, это все (движение судов, - Delo.ua) будет происходить под наблюдением Вооруженных сил Украины. Все возможно, что от нас зависит, по обеспечению безопасности, мы делаем, и сейчас уже открыта регистрация, координатор уже работает”, - сказал Плетенчук.

Он подчеркнул, что принятое решение должно решить две основные задачи: преодолеть международный гуманитарный кризис и возможность судовладельцам и компаниям наконец забрать свои торговые суда, которые находятся фактически в таком гуманитарном плену из-за того, что россияне постоянно угрожают на море.

"РФ не просто говорит, что эти суда будут рассматриваться как перевозчики оружия, а в одном из морских переговоров было услышано такое, что будет признано, что эта страна участвует в войне на стороне Украины. Поэтому по состоянию на данный момент это такой терроризм пока в радиоэфире, и соответственно, это тоже является нарушением международного права, морского права по свободе судоходства”, - подчеркнул спикер ВМС ВСУ.

Также он добавил, что пока все подробности относительно количества судов и их владельцев, которые уже зарегистрировались, нельзя раскрывать. Кроме того, еще не определены сроки, на которые объявлены временные маршруты.

“Эти сроки сейчас еще не определены. На самом деле то состояние, в котором все это работает, оно тоже, к сожалению, обусловлено теми событиями, которые происходят в Черном море, потому что в нормальной ситуации все это происходит гораздо шире, проще и безопаснее”, - отметил Плетенчук.

Недавно в Украине открыли временные маршруты для гражданских судов через Черное море, движущиеся в морские порты Украины или из Украины. При этом военные сообщают, что на маршрутах сохраняется минная опасность и угроза обстрелов со стороны Российской Федерации. Этими маршрутами в первую очередь будут пользоваться суда, находящиеся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала полномасштабного вторжения России.