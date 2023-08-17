Польша не готова к реэкспорту крупных партий товаров из Украины — "Метинвест"

Идея использовать польскую инфраструктуру для замещения заблокированных россиянами портов в Черном море нереалистичная, ведь в Польше она слишком тесна для украинского бизнеса.

Об этом заявил коммерческий директор "Метинвеста" Дмитрий Николаенко в интервью польскому бизнес-изданию WNP.PL.

До полномасштабного вторжения Украина могла спокойно экспортировать 80% металлопродукции и железорудного сырья. Все украинские логистические пути, включая железные дороги и порты, могли с этим справиться. Для "Метинвеста" важное значение имели "Азовсталь" и ММК имени Ильича, которые уничтожили россияне.

"Особого внимания заслуживает морская линия из Мариуполя в Италию, куда наши товары отгружались на перекатное производство. Контейнеровозы регулярно доставляли слябы (полуфабрикаты металлургического производства) в Италию и Великобританию. Мы также отправляли продукцию из украинских прокатных составов на наш завод в Болгарию. Днепром, а затем по Черному морю в болгарский порт Бургас", — рассказал Николаенко.

В Польше же компания фиксирует проблемы со скоростью движения товаров, что вдвое меньше той, к которой "Метинвест" привык в Украине. Страна могла бы получить 70 млн тонн экспорта в год, которые украинские порты потеряли из-за войны.

"Общий объем экспорта через польские порты не увеличился и даже сократился на 1% из-за неподготовленности инфраструктуры: не хватает мощностей для обработки грузов как на границе, так и в портах, а сама инфраструктура рассчитана на импорт, а не на экспорт", - констатирует Николаенко.

В то же время компания приспосабливается к новым условиям. По сравнению с 2021 годом объем перевалки продукции через польские железнодорожные переходы увеличился на 45%. Благодаря украинской руде польские порты смогли увеличить экспорт железорудной продукции и металла более чем на 100% в 2022 году.

Напомним, "Метинвест" оценила суммарный ущерб и повреждение активов в результате войны в 3,542 миллиарда долларов, которые компания потребует от России как агрессора.

Группа рассчитывает получить компенсацию за поврежденные и оккупированные активы через международные суды, в частности, предприятия компании подали иски против РФ в Европейский суд по правам человека, требуя полной компенсации за ущерб, причиненный агрессией активам и бизнесу "Метинвеста".