16 предприятий "Метинвеста" подали иски против России в ЕСПЧ

16 предприятий группы "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского подали иски в Европейский суд по правам человека против России за ущерб, причиненный их имуществу и собственности группы в Мариуполе и на других территориях Украины с 24 февраля.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как говорится в сообщении "Метинвеста", иски подали мариупольские металлургические комбинаты "Азовсталь" и имени Ильича. Кроме того, более 10 предприятий группы подадут аналогичные иски до конца этого года.

"Группа "Метинвест" утверждает, что Россия нарушает ее права в соответствии со статьей 1 Протокола 1 к Европейской конвенции по правам человека, нанося значительный ущерб и разрушения ее активам, лишая Группу контроля над ее активами, во многих случаях фактически лишая Группу права собственности на активы", а также лишая Группу возможности использовать свои активы в коммерческих целях и получать доход", - говорится в нем.

Поэтому каждое предприятие "Метинвеста", которое понесло убытки в результате полномасштабного вторжения России в Украину с февраля 2022 года, подает иск против РФ, чтобы привлечь ее к ответственности за разрушения, которые она нанесла активам группы, и требует справедливой компенсации за ущерб, причиненный российской агрессией.

Напомним, что 23 июня совладелец "Метинвеста" Ринат Ахметов от своего имени подал в ЕСПЧ иск против России. Бизнесмен также заявлял, что предприятия, входящие в его инвестгруппу SCM (в частности, это и металлургический бизнес), "однозначно подадут иски в РФ во все международные и национальные инстанции".

"Метинвест" при этом добавляет, что поддерживает его иск, рассматривает заявления своих предприятий как взаимодополняющие и действует в полной координации со своим акционером в ходе рассмотрении дел.