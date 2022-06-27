Ахметов подал против России иск в Европейский суд по правам человека

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов подал иск против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за военной агрессии России против Украины. Он требует принять меры и компенсации ущерба в связи с блокадой, мародерством, уничтожением и перенаправлением потоков зерновых и металлов со стороны России

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Об этом сообщает пресс-служба компании SCM.

Комбинат "Азовсталь" в Мариуполе, принадлежит Ахметову, подвергался постоянным обстрелам в течение многих недель во время боев в Мариуполе. Часть завода фактически разрушена. Бизнесмен хочет привлечь РФ к ответственности за разрушения, которые россияне нанесли Украине.

Кроме того, бизнесмен подал иск о принятии срочных мер, которые не допустят дальнейшей блокады украинских портов, мародерства, воровства зерновых, а также стали, изготовленной предприятиями SCM.

"Ахметов просит суд четко дать России понять, что ее действия, способствующие ухудшению продовольственного кризиса, и предпринимаемые шаги с целью нанесения дальнейших убытков украинской экономики недопустимы", - резюмировали в пресс-службе SCM.

Отметим, Ахметов попросил предоставить делу приоритетный статус.

Ранее он сообщал, что в результате вторжения России в Украину активы его компании SCM капитализацией свыше $20 млрд либо разрушены, либо законсервированы. При этом Ахметов подчеркивал, что металлургические предприятия в Мариуполе не будут работать под российской оккупацией.