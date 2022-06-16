"Метинвест" просит наложить санкции на россиян, которые воруют украинский металл в Мариуполе

"Метинвест" Рината Ахметова просит власти наложить санкций на компании и резидентов РФ, которые воруют и вывозят металлопродукцию из оккупированного Мариуполя.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в сообщении "Метинвеста".

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича (ММК им. Ильича) группы "Метинвест" обратился в Кабинет министров и Офис Президента Украины с просьбой наложить персональные санкции на российских резидентов, которые незаконно захватывают и перепродают металлопродукцию предприятия.

"С начала российского вторжения в Мариуполе осталось около 145 тысяч тонн металлопродукции ММК им. Ильича, из них более 124 тысяч тонн – на территории морского порта. Эта продукция предназначалась для европейских предприятий, однако не была вывезена из-за войны войны. В конце мая 2022 года судно РМ-3 с продукцией ММК им. Ильича на борту направилось из порта Мариуполя в Ростов-на-Дону. Судно принадлежит ООО "УК Река-Море" (РФ), руководителем и учредителем которой является Геннадий Арустамов", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, ММК им. Ильича обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением о совершении уголовного правонарушения.

Предприятие отмечает отсутствие какого-либо сотрудничества или координации с представителями страны-агрессора или ее оккупационной администрацией, причастной к вывозу металла в РФ.

"ММК им. Ильича отмечает, что деятельность названных резидентов РФ угрожает национальным интересам, безопасности и экономике Украины. Предприятие просит правительство и Офис Президента Украины ввести санкции против ООО "УК "Река-Море", ответственного за кражу имущества, его руководителя, а также против других физических и юридических лиц, которые транспортируют, выгружают, продают или перепродают продукцию, похищенную у ММК им . Ильича", - говорится в сообщении.

Напомним, российские военные в очередной раз вывезли металлопрокат принадлежащий металлургическим заводам ММК им. Ильича и “Азовсталь”. сообщил советник мера Мариуполя Петр Андрющенко.