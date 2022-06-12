Оккупанты снова вывезли ворованный металл из Мариуполя

Российские военные в очередной раз вывезли металлопрокат принадлежащий металлургическим заводам ММК им. Ильича и “Азовсталь”. Об этом на своем телеграмм-канале написал советник мера Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Мариуполь. Пока путлерюгенс машет флагами по городу, россия в порту празднует по настоящему. Очередной отправкой краденого металлопроката из порта. В третий раз. Таково оно, день россии. День убийцы и мародера", - написал он.

Напомним, мародерство россиян на временно оккупированных территориях Украины продолжается. Оккупанты прибегли к вывозу трех тысяч тонн металлопродукции из Мариуполя в Ростов-на-Дону. Для более удобного вывоза награбленного оккупанты начали восстанавливать железнодорожное сообщение в Мариуполе и Волновахе.

Также российские захватчики вывозят в так называемую "Донецкую народную республику" из оккупированного Мариуполя детские площадки, уцелевший транспорт и современное медицинское оборудование.