Мародерство россиян в Мариуполе: оккупанты кораблем отправили в Ростов-на-Дону 3 тысячи тонн металлопродукции

Мародерство россиян на временно оккупированных территориях Украины продолжается. Оккупанты прибегли к вывозу трех тысяч тонн металлопродукции из Мариуполя в Ростов-на-Дону.

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Об этом сообщила уполномоченная Верховной Радой по правам человека Людмила Денисова.

"Вслед за похищением украинского зерна, оккупанты прибегли к вывозу металлопродукции из Мариуполя. Для этого они разминировали часть морского порта города. Первым кораблем из Мариуполя в Ростов-на-Дону оккупанты отправляют 3 тысячи тонн металлопродукции", - говорится в сообщении.

Кроме того, для более удобного вывоза награбленного, оккупанты начали восстанавливать железнодорожное сообщение в Мариуполе и Волновахе. До оккупации на территории порта находились до 200 тысяч тонн металла и чугуна, стоимость которых составляет 170 миллионов долларов.

"Своими действиями оккупант нарушает IV Женевскую конвенцию 1949 г. о защите гражданского населения во время войны и статьи 8 Римского устава международного уголовного суда. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине", - подчеркнула омбудсмен.

Напомним, 27 мая в Метинвесте сообщили, что оккупанты вывозят из временно захваченного Мариуполя металлургическую продукцию, которую изготовили на мощностях меткомбината "Азовсталь" и ММК имени Ильича.

К моменту начала вторжения армии РФ в Украину в акватории мариупольского порта было несколько коммерческих судов. На них уже было загружено 28 тысяч тонн украинской металлургической продукции.