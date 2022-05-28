Мародерство росіян у Маріуполі: окупанти кораблем відправили до Ростова-на-Дону 3 тисячі тонн металопродукції

Мародерство росіян на тимчасово окупованих територіях України продовжується. Окупанти вдалися до вивезення трьох тисяч тонн металопродукції з Маріуполя до Ростова-на-Дону.

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Про це повідомила уповноважена Верховною Радою з прав людини Людмила Денісова.

"Слідом за викраденням українського зерна, окупанти вдалися до вивезення металопродукції з Маріуполя. Для цього вони розмінували частину морського порту міста. Першим кораблем із Маріуполя до Ростова-на-Дону окупанти відправляють 3 тисячі тонн металопродукції", - йдеться у повідомлені.

Крім того, для більш зручного вивезення награбованого, окупанти почали відновлювати залізничне сполучення в Маріуполі та Волновасі. До окупації на території порту знаходились до 200 тисяч тонн металу та чавуну, вартість яких становить 170 мільйонів доларів.

"Своїми діями окупант порушує IV Женевську конвенцію 1949 року про захист цивільного населення під час війни та статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду. Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні", - підкреслила омбудсмен.

Нагадаємо, 27 травня у Метінвесті повідомили, що окупанти вивозять із тимчасово захопленого Маріуполя металургійну продукцію, яку виготовили на потужностях меткомбінату "Азовсталь" та ММК імені Ілліча.

На момент початку вторгнення армії РФ в Україну в акваторії маріупольського порту було кілька комерційних судів. На них тоді вже було завантажено 28 тисяч тонн української металургійної продукції.