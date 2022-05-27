Росія вкрала в України десятки тонн металопродукції

Окупанти вивозять із тимчасово захопленого Маріуполя металургійну продукцію, яку виготовили на потужностях меткомбінату "Азовсталь" та ММК імені Ілліча.

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Про це повідомляє пресслужба "Метінвесту".

На момент початку вторгнення російської армії в Україну в акваторії маріупольського порту було кілька комерційних судів. На них тоді вже було завантажено 28 тисяч тонн української металургійної продукції.

Весь обсяг планували експортувати до різних держав, зокрема Іспанії, Італії, Бельгії, Греції, Португалії та Туреччини.

"Незаконні дії із захоплення та відновлення роботи маріупольського порту явно свідчать про те, що вказану металургійну продукцію окупанти можуть вивозити орієнтовно в порти в Ростові-на-Дону, Таганрозі, Новоросійську, Туапсі та окупованому Севастополі з метою подальшого незаконного продажу вкраденої продукції до країн Африки та Азії, що не підтримують санкційної політики щодо країни-агресора", - вважають у "Метінвесті".

Компанія зараз робить все можливе, щоб притягнути всіх винних осіб та їхніх спільників до суворої юридичної відповідальності.

Зазначимо, що в РФ не приховують, що вони вкрали українську металопродукцію. Російські пропагандистські ЗМІ, які контролюються урядом країни-агресора, повідомляли 25 травня, що перше судно з Маріуполя відправили до Ростова-на-Дону, на нього завантажили 3 тисячі тонн металопродукції.

Крім того, Росія відкрито краде українське зерно на тимчасово окупованих територіях. Однак поки що країни відмовляються його купувати.

Зазначимо, що Міністерство закордонних справ України вважає, що країни, які купили у Росії українське зерно, будуть співучасниками мародерства.