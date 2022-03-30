Україна втратила 30% металургійних потужностей через війну

Із зупинкою заводу "Азовсталь" та меткомбінату Ілліча у Маріуполі через бойові дії Україна втратила 30-40% своїх металургійних потужностей.

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Про це повідомив гендиректор групи "Метінвест" Юрій Риженков в ефірі телемарафону.

"Маріупольські заводи — це більше третини сталевого виробництва України. Тобто Україна на сьогодні втратила контроль над близько 30-40% своїх металургійних потужностей", — сказав Риженков.

Він упевнений, що запустити заводи можна, але для цього мають припинитись бойові дії. Якщо пошкодження підприємств буде незначним, це можна зробити за два місяці.

"У мене немає сумнівів, що їхню роботу буде відновлено, але для цього місто має залишитися українським", — зазначив глава "Метінвесту".

За його словами, зараз два металургійні заводи знаходяться під контролем Збройних сил України та захисників Маріуполя.

Зазначимо, український мільярдер та власник групи "Метінвест" Рінат Ахметов раніше заявив, що його металургійні підприємства в Маріуполі не працюватимуть під російською окупацією.

Зазначимо, у місті Маріуполь вже багато днів тривають бої. Внаслідок бойових дій та постійних бомбардувань російської армії від 80 до 90 % інфраструктури міста пошкоджено, включаючи металургійний комбінат "Азовсталь", який окупанти продовжують знищувати.

Але генеральний директор комбінату "Азовсталь" Енвер Цкітішвіллі заявив, що не варто "ховати" підприємство, завод ще може працювати на повну.

Зазначимо, ще в перший день війни, 24 лютого, частина обладнання Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча та "Азовсталі" перевели у режим гарячої консервації.