Украина потеряла 30% металлургических мощностей из-за войны

С остановкой завода "Азовсталь" и меткомбината Ильича в Мариуполе из-за боевых действий Украина потеряла 30-40% своих металлургических мощностей.

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Об этом сообщил гендиректор группы "Метинвест" Юрий Рыженков в эфире телемарафона.

"Мариупольские заводы — это больше трети стального производства Украины. То есть Украина на сейчас потеряла контроль над порядка 30-40% своих металлургических мощностей", — сказал Рыженков.

Он уверен, что запустить заводы можно, но для этого должны прекратиться боевые действия. Если повреждения предприятий будут незначительными, это можно сделать за два месяца.

"У меня нет сомнений, что их работа будет восстановлена, но для этого город должен остаться украинским", – отметил глава "Метинвеста".

По его словам, сейчас два металлургических завода находятся под контролем Вооруженных сил Украины и защитников Мариуполя.

Отметим, украинский миллиардер и владелец группы "Метинвест" Ринат Ахметов ранее заявил, что его металлургические предприятия в Мариуполе не будут работать под российской оккупацией.

Отметим, в городе Мариуполь уже много дней идут бои. В результате боевых действий и постоянных бомбежек российской армии от 80 до 90 % инфраструктуры города повреждены, включая металлургический комбинат "Азовсталь", который оккупанты продолжают уничтожать.

Но генеральный директор комбината "Азовсталь" Энвер Цкитишвилли заявил, что не стоит "хоронить" предприятие, завод еще может работать по полной.

Отметим, еще в первый день войны, 24 февраля, часть оборудования Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и "Азовстали" перевели в режим горячей консервации.