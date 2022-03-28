Тихий ход. Как российское вторжение сказалось на украинской металлургии и что ждет отрасль после войны

2021 год был очень хорошим для украинской металлургии. После кризиса 2020-го, вызванного пандемией коронавируса, мировая экономика начала быстро восстанавливаться. Уже с конца 2020 года цены на сырьевые товары, в том числе на металл и руду, резко пошли вверх.

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В декабре 2020 года цены на железорудное сырье (ЖРС) перешагнули рекордную отметку в $164 за тонну. А к началу июня на азиатских рынках за тонну железной руды давали больше $200. То же происходило и с ценами на сталь: стоимость арматуры на рынках ЕС и в Китае превысила $700 за тонну. А сам рост продолжался до конца лета 2021-го.

Это дало возможность неплохо заработать украинским металлургам, которые по итогам 2021 года экспортировали своей продукции почти на $14 млрд. В структуре экспорта Украины черные металлы составили наибольшую долю в 20,46% (экспорт зерновых составил 18,1%). Также по итогам 2021 года Украина заняла 14 место в мире по объемам выплавки стали в мире, произведя 21,1 млн тонн чугуна, 21,3 млн тонн стали и 19 млн тонн проката.

Металлургия давно является одной из важнейших отраслей промышленности, давая украинской экономике валютные поступления и обеспечивая рабочие места. Украинские металлургические предприятия вместе с подрядными организациями дают работу более 1 млн украинцев.

И если до 24 февраля 2022 года наибольшей головной болью украинских металлургов был зеленый переход и углеродный налог, то после вторжения России в Украину отрасль была поставлена на грань выживания.

После вторжения

После российского вторжения предприятия ГМК, многие из которых являются градообразующими в своих регионах, переключились на волонтёрскую помощь ВСУ и жителям своих регионов.

Некоторые стальные гиганты, как "Метинвест" Рината Ахметова, оказались в эпицентре бури. Эта компания сильно пострадала еще во время первого российского вторжения на Донбасс в 2014 году. Тогда "Метинвест" потерял ряд заводов на территории Донецкой и Луганской областей из-за того, что украинской армии не удалось полностью освободить тот регион от сепаратистов. Однако за 8 лет компании удалось восстановить свой лидирующий статус, реструктурировать задолженность перед европейскими кредиторами и вновь выбиться в лидеры отрасли. После начала войны под ударом оказались в первую очередь мариупольские предприятия компании ММК им. Ильича и "Азовсталь". Последний, некогда крупнейший меткомбинат страны, сейчас находится на грани уничтожения, хотя менеджмент предприятия и заявляет, что после войны его работа еще может быть восстановлена. Оба мариупольских меткомбината, как и многие другие сталелитейные предприятия страны, были переведены в режим горячей консервации еще 24 февраля.

В то же время завод группы "Каместаль" (бывший Днепровский меткомбинат), является едва ли не единственным работающим сталелитейным предприятием страны. Комбинат работает на уровне 60% от показателей 2021 года и по железной дороге поставляет свою продукцию болгарскому заводу "Метинвеста" "Промет стил". Железорудные и коксохимические предприятия группы работают на уровне 40% и 60% соответственно, обеспечивая работу "Каместали" и продавая излишки своей продукции по железной дороге.

При этом заграничные активы группы продолжают работать, хотя и вынуждены перестроить свою логистику и сбыт в соответствии с новыми условиями.

Подконтрольные "Метинвесту" "Запорожсталь" и "Запорожкокс" переведены в режим горячей консервации со 2 марта. Сама же группа "Запорожсталь" активно помогает принимать в Запорожье беженцев из других районов.

Еще один гигант отрасли меткомбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" 4 марта уведомил своих контрагентов о форс-мажоре и невозможности выполнения своих контрактных обязательств до конца войны. В тот же день на АМКР по соображениям безопасности прекратили выплавку стали и остановили все доменные печи. Коксохимическое и горное производство предприятия было снижено до минимума.

Завод "Интерпайп-Сталь", а также остальные предприятия холдинга "Интерпайп" Виктора Пинчука остановили выпуск своей основной продукции. При этом на некоторых предприятиях холдинга начали выпускать противотанковые ежи, на других другие же оборудовали укрытия для гражданских.

Также, по данным СМИ, продолжают работать Никопольский завод ферросплавов, компания "Рудомайн", Покровский и Марганецкий ГОКи, а также добывающее коксующийся уголь шахтоуправление "Покровское".

Со сниженной нагрузкой работают ЮГОК, криворожские ГОКи "Метинвеста", а также активы компании Константина Жеваго Ferrexpo Полтавский ГОК и Еристовский ГОК. Кроме того, со сниженной нагрузкой работает производитель бесшовных труб компания "Сентравис".

Старые рынки и перспективы

Помимо непосредственно боевых действий и минимизации рисков для экологии и персонала главной причиной снижения производства стали металлопродукции и ЖРС является логистика. Морские порты Украины остаются заблокированы российским флотом с первого дня войны. Таким образом, экспорт всей продукции горно-металлургического сектора Украины крайне затруднен. Некоторую часть продукции металлургические компании экспортируют железной дорогой, однако сравнивать пропускную способность железной дороги с портами — все равно что сравнивать пропускную способность соломинки с пожарным рукавом. Таким образом предприятия снижают загрузку главным образом из-за того, что не могут обеспечить экспорт своей продукции.

До войны главными импортерами украинской металлопроката были рынки ЕС (35,9%), других стран Европы (20,3%), а также рынок Североамериканской зоны свободной торговли (10,1%). Крупными потребителями украинского чугуна являются США (53,6%), Италия (22,1%) и Турция (9,7%). На полуфабрикаты из Украины есть спрос в Италии (30,9%), Турции (12,8%) и Доминиканской республике (8%). Главным потребителем украинского ЖРС были Китай, который в 2021 году скупил 41,9% украинской железной руды, а также Чехия (9,65%) и Польша (7,99%).

При этом наиболее перспективным для украинских металлургов был рынок ЕС. К концу прошлого года Украина стала вторым по величине экспортером стали на этом рынке. И это несмотря на то, что ЕС еще в 2017 году ввел защитные меры в отношении импорта стали и в 2021 году продлил их на три года. Такие же защитные меры в отношении импорта стали со времен Трампа существуют и в США.

Из-за войны и сужения возможности экспорта стали и ЖРС Украина будет вынуждена уйти со своих рынков. Однако если война не затянется на долгий срок, а предприятия Центральной Украины не будут разрушены в ходе боевых действий, украинская металлургия сможет через непродолжительный период вернуть свои довоенные рынки, а также увеличить свою долю на них.

Кроме войны в Украине есть ряд факторов, которые способствуют росту цен на сталь на мировых рынках, и в первую очередь на рынке ЕС. Во-первых, недавняя вспышка коронавируса в Китае (1 место по выплавке стали в мире) и Южной Корее (6 место в мире), а также карантинные ограничения из-за этого могут способствовать сокращению производства в этих странах. Во-вторых, российская металлургия, которая занимает 5-е место в мире, также попала под санкции ЕС вслед за нефтяной отраслью. Все это способствует росту цен на металлопрокат на европейском рынке.

После завершения войны украинские металлурги смогут без труда вернуть себе рынок ЕС, заместив на нем долю россиян. В том же случае, если Украина станет полноправным членом Европейского Союза, наши металлурги смогут поставлять металлопрокат на европейский рынок без всяких ограничений, в основном конкурируя со сталелитейными гигантами Германии.

Кроме того, во время войны наметилась тенденция снятия ограничений на импорт стали из США, которые вывели из-под ограничений сталелитейщиков Великобритании. Если данная тенденция со временем будет распространена на ЕС, Украина также сможет укрепить свои позиции в Североамериканской зоне свободной торговли. А это значит, что позиции украинских металлургов на наиболее перспективных рынках после войны будут куда лучше, чем до российского вторжения.

Некоторые сложности может оказать "зеленый переход" и углеродный налог, которые из-за боевых действий и мирового кризиса будут отложены, но не отменены. Однако выход есть и в этом случае. Филиалы мировых гигантов, такие как АМКР, смогут совершить модернизацию при помощи материнских компаний. Остальным же могут помочь кредитные средства или привлечение новых партнеров из числа мировых высокотехнологичных гигантов.