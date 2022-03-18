Спасательный круг. Как скажется на рынке топлива в воюющей Украине снижение налогов на горючее

16 марта Верховная Рада приняла законопроект №7137-д, который предусматривает дополнительное стимулирование топливного рынка в военное время.

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Так, с 24 февраля до конца 2022 года будет отменен акциз на горючее, а ставка НДС по этим позициям будет уменьшена с 20% до 7%. В Кабмине, который инициировал этот законопроект, считают, что его реализация обеспечит украинцев относительно недорогим горючим.

На период действия военного положения ввоз моторных бензинов, тяжелых дистиллятов и сжиженного газа, а также нефти или нефтепродуктов облагается налогом по ставке 7%. При этом ставка акциза устанавливается на уровне 0 евро за 1 тысячу литров. Это касается бутана, изобутана, сжиженного газа и других газов, тяжелых дистиллятов, других нефтепродуктов и бензина.

Цены на бензин были проблемой для Украинцев еще до войны. В конце января мировые цены на эталонную нефть марки Brent из-за роста геополитического напряжения обновили 8-летний максимум. Как следствие в странах, из которых Украина импортировала топливо, выросли цены на нефтепродукты, что в свою очередь способствовало росту цен на стеллах украинских АЗС. К середине февраля цены на бензин А-95 на некоторых АЗС превысили 35 грн/л, а цены на дизельное топливо 38 грн/л.

Для того, чтобы ослабить давление цен, Банковая решилась на то, чтобы снизить налоги на топливо, что в свою очередь сделало бы его дешевле и доступнее для простых украинцев и бизнеса. Само решение планировали рассмотреть за день до войны, 23 февраля, потом ситуация радикально изменилась в худшую сторону.

Дело в том, что очень много нефтепродуктов в Украину поставлялось из ставшими в момент врагами России и Беларуси. Кроме того, из-за российского флота были заблокированы украинские порты, что сделало невозможной поставку топлива морем.

По данным Нефтегазовой ассоциации Украины (НАУ), на вышеуказанные направления приходилось до 85% поставок дизельного топлива и 60% бензина. В настоящее время существует только один путь альтернативной поставки топлива – через границы с ЕС.

Однако поставки из ЕС значительно дороже, поскольку в Европе дефицит нефтепродуктов, ведь сами европейские страны являются импортозависимыми. При этом спрос на нефтепродукты с нового направления провоцирует повышение дифференциалов европейскими трейдерами.

В свою очередь правительство для минимизации проблемы решило вернуться к идее снижения налоговой нагрузки. Результатом этого является тот самый закон о либерализации рынка топлива, а также изменение формулы расчета предельных цен на АЗС, которая учитывает реалии отсутствия на рынке российских и белорусских нефтепродуктов.

В НАУ считают, что отмена акциза и снижение НДС будет способствовать понижению цен для потребителей, а также даст экономическую возможность для участников рынка осуществлять закупку горючего у европейских поставщиков и продавать украинским потребителям без большого для себя ущерба.

В свою очередь руководитель консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн отмечает, что вследствие перерасчета формулі ценообразования, а также снижения НДС и отмены акциза предельная стоимость бензина может составить около 38 грн/л, а дизтоплива около 35 грн/л. При этом новые условия могут стимулировать новые поставки топлива в Украину.

Однако, по мнению Куюна, после того, как правительство сделало все от него зависящее, свою задачу должен выполнить и рынок. Сами трейдеры сейчас упорно работают, однако для того, чтобы наладить логистику в новых условиях, им нужно время.

По мнению Куюна, важную роль в поставках топлива могут сыграть отделения международных трейдеров в Украине — Shell, Socar, SNEL Energy, AMIC. Их преимущество по сравнению с украинскими компаниями заключается в доступе к дешевому финансированию, а также связях на глобальном нефтяном рынке.

А главный редактор профильного издания "НафтоРынок" отмечает, что первые результаты рынок получит уже после подписания президентом принятого 15 марта закона.

В то же время правительство продолжает госрегулирование цен на АЗС, где также розничный рынок ждут изменения. В частности, планируется учитывать дополнительные расходы операторов из-за войны.

Если задействовать в текущие цены на вторую декаду все изменения, которые по постановлению Кабмина от 11 марта 2022 г. № 249 вступают в действие одновременно после подписания президентом, цены на АЗС должны снизиться в среднем на бензин на 7,76 грн/л, дизельное топливо — на 4,81 грн/л, LPG — 4,24 грн/л.

При этом он отмечает, что снижение цен было бы еще больше, но сейчас растут расходы на логистику горючего.