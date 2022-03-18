Рятувальний круг. Як позначиться на ринку палива в Україні, котра воює, зниження податків на пальне

16 березня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7137-д, який передбачає додаткове стимулювання паливного ринку у воєнний час.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Так, з 24 березня до кінця 2022 року акциз на пальне скасовується, а ставку ПДВ за цими позиціями буде зменшено з 20% до 7%. У Кабміні, який ініціював цей законопроєкт, вважають, що його реалізація забезпечить українців відносно недорогим пальним.

На період дії військового стану ввезення моторних бензинів, важких дистилятів та зрідженого газу, а також нафти або нафтопродуктів оподатковується за ставкою 7%. При цьому ставка акцизу встановлюється на рівні 0 євро за тисячу літрів. Це стосується бутану, ізобутану, зрідженого газу та інших газів, важких дистилятів, інших нафтопродуктів та бензину.

Ціни на бензин були проблемою для українців ще до війни. Наприкінці січня світові ціни на еталонну нафту марки Brent через зростання геополітичної напруги оновили 8-річний максимум. Як наслідок у країнах, з яких Україна імпортувала паливо, зросли ціни на нафтопродукти, що у свою чергу сприяло зростанню цін на стелах українських АЗС. До середини лютого ціни на бензин А-95 на деяких АЗС перевищили 35 грн/л, а ціни на дизельне паливо – 38 грн/л.

Для того, щоб послабити тиск цін, Банкова зважилася на те, щоб знизити податки на паливо, що в свою чергу зробило б його дешевшим і доступнішим для простих українців та бізнесу. Саме рішення планували розглянути за день до війни, 23 лютого, потім ситуація радикально змінилася у гірший бік.

Справа в тому, що дуже багато нафтопродуктів в Україну постачалося з Росії і Білорусі, що стали в момент ворогами. Крім того, через російський флот було заблоковано українські порти, що унеможливило постачання палива морем.

За даними Нафтогазової асоціації України (НАУ), на вищевказані напрямки припадало до 85% постачання дизельного палива та 60% бензину. Нині існує лише один шлях альтернативного постачання палива – через кордони з ЄС.

Проте постачання з ЄС значно дорожче, оскільки у Європі дефіцит нафтопродуктів, адже самі європейські країни є імпортозалежними. При цьому попит на нафтопродукти нового напряму провокує підвищення диференціалів європейськими трейдерами.

У свою чергу уряд для мінімізації проблеми вирішив повернутись до ідеї зниження податкового навантаження. Результатом цього є цей закон про лібералізацію ринку палива, а також зміни формули розрахунку граничних цін на АЗС, яка враховує реалії відсутності на ринку російських та білоруських нафтопродуктів.

В НАУ вважають, що скасування акцизу та зниження ПДВ сприятиме зниженню цін для споживачів, а також дасть економічну можливість для учасників ринку здійснювати закупівлю пального у європейських постачальників та продавати українським споживачам без великої шкоди.

У свою чергу керівник консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн зазначає, що внаслідок перерахунку формули ціноутворення, а також зниження ПДВ та скасування акцизу гранична вартість бензину може становити близько 38 грн/л, а дизпалива близько 35 грн/л. При цьому нові умови можуть стимулювати нове постачання палива в Україну.

Однак, на думку Куюна, після того, як уряд зробив все від нього залежне, своє завдання має виконати і ринок. Самі трейдери зараз дуже завзято працюють, однак для того, щоб налагодити логістику в нових умовах, їм потрібен час.

На думку Куюна, важливу роль у постачанні палива можуть відіграти відділення міжнародних трейдерів в Україні — Shell, Socar, SNEL Energy, AMIC. Їхня перевага порівняно з українськими компаніями полягає у доступі до дешевого фінансування, а також зв'язків на глобальному нафтовому ринку.

А головний редактор профільного видання "НафтоРинок" зазначає, що перші результати ринок отримає вже після підписання президентом ухваленого 15 березня закону.

Водночас уряд продовжує держрегулювання цін на АЗС, де також на роздрібний ринок чекають зміни. Зокрема планується враховувати додаткові витрати операторів через війну.

Якщо залучити до поточних цін на другу декаду всі зміни, які за постановою Кабміну від 11 березня 2022 р. № 249 набувають чинності одночасно після підписання президентом, ціни на АЗС мають знизитися в середньому на бензин на 7,76 грн/л, дизельне паливо — на 4,81 грн/л, LPG — 4,24 грн/л.

При цьому він зазначає, що зниження цін було б ще більшим, але зараз зростають витрати на логістику пального.