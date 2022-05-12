Росія відправила до Сирії кораблі із зерном, яке вкрала в України

Російське торгове судно зі вкраденим в Україні зерном виявили у сирійському порту Латакія. Інші країни відмовилися прийняти корабель РФ. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела у судноплавних компаніях та українські офіційні особи.

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CNN ідентифікував судно як балкер " Матрос Позинич ". 27 квітня судно вийшло з порту Криму та відключило транспондер. Наступного дня його бачили у порту Севастополя.

Судно "Матрос Позинич" із Севастополя, згідно з супутниковими знімками та даними стеження, проаналізованими CNN, перетнуло Босфор і попрямувало до єгипетського порту Олександрія. За словами українських офіційних осіб, його було завантажено майже 30 000 тонн пшениці, яку РФ вкрала в України.

Україна встигла попередити Єгипет, що Росія намагатиметься продати крадене зерно, тому Каір відмовився прийняти російське судно. Після цього корабель прямував до сирійського порту Латакія.

Головний редактор Морського бюлетеня Михайло Войтенко вважає, що зерно можуть перевантажити на інше судно у Латакії, щоб приховати його походження.

"Коли порт призначення починає змінюватися без жодних серйозних причин, це ще один доказ контрабанди", - додав він.

Зазначимо, що Міністерство закордонних справ України вважає, що країни, які купили в Росії українське зерно, будуть співучасниками мародерства.

За інформацією українського уряду, російські окупанти вже викрали щонайменше 400–500 тисяч тонн зерна на суму понад 100 мільйонів доларів. Зокрема, практично всі кораблі, що виходять із зерном із Севастополя, перевозять викрадену українську продукцію.