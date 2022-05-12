Россия отправила в Сирию корабли с зерном, которое украла у Украины

Российское торговое судно с украденным в Украине зерном обнаружили в сирийском порту Латакия. Другие страны отказались принять корабль РФ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в судоходных компаниях и украинские официальные лица.

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CNN идентифицировал судно как балкер Matros Pozynich. 27 апреля судно вышло из порта Крыма и отключило транспондер. На следующий день его видели в порту Севастополя.

Судно Matros Pozynich из Севастополя, согласно спутниковым снимкам и данным слежения, проанализированным CNN, пересекло Босфор и направилось в египетский порт Александрия. По словам украинских официальных лиц, он был загружен почти 30 000 тонн пшеницы, которую РФ украла у Украины.

Украина успела предупредить Египет, что Россия попытает продать краденое зерно, поэтому Каир отказался принять российское судно. После этого корабль направлялся в сирийский порт Латакия.

Главный редактор Морского бюллетеня Михаил Войтенко считает, что зерно могут перегрузить на другое судно в Латакии, чтобы скрыть его происхождение.

"Когда порт назначения начинает меняться без каких-либо серьезных причин, это еще одно доказательство контрабанды", — добавил он.

Отметим, что Министерство иностранных дел Украины считает, что страны, купившие у России украинское зерно, будут соучастниками мародерства.

По информации украинского правительства, российские оккупанты уже похитили по меньшей мере 400–500 тысяч тонн зерна на сумму более 100 миллионов долларов. В частности, практически все корабли, выходящие с зерном из Севастополя, перевозят ворованную украинскую продукцию.