В Луганской области не смогли начать посевную, потому что оккупанты украли трехлетний запас зерна

Российские военные вывезли из Луганской области или просто уничтожили трехлетний запас зерна. Этот объем, в том числе, нужен был для проведения посевной, из-за кражи зерновых, она так и не началась.

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Об этом сообщил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Годовая потребность Луганщины в ее пределах до 24 февраля 2022 составляла 60 тысяч тонн зерна. Вместе с оккупированными в 2014 году территориями – 240 тысяч тонн. Впрочем, более 90% земли под нужды аграриев было сосредоточено в северной части области, которую враг оккупировал в 2022 году и где еще продолжаются бои", — резюмировал Гайдай.

Он подчеркивает, что Луганская область — единственный регион Украины, где до сих пор не начали посевную кампанию.

По данным министра аграрной политики и продовольствия, оккупанты вывезли из Луганской области около 100 тысяч тонн зерна, еще 30 тысяч тонн уничтожили ударом по хранилищу в Рубежном.

" Это больше, чем двухлетняя потребность Луганщины. Хлеба нет сейчас и пока не предвидится в будущем. Россияне оставляют украинцев на оккупированной территории на грани голода", — подчеркивает глава Луганской ОВА.

Известно, что россияне вывозят со всей оккупированной украинской территории зерно, которое находилось на складах. Там было оставлено около 1,3 миллиона тонн зерновых, которые, прежде всего, нужны для обеспечения ежедневной продовольственной безопасности, то есть питания украинцев.

В целом с оккупированных территорий четырех областей Украины уже вывезли около 400 тысяч тонн.