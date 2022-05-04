На Луганщині не змогли розпочати посівну, бо окупанти вкрали трирічний запас зерна

Російські військові вивезли із Луганської області або просто знищили трирічний запас зерна. Цей обсяг, зокрема, потрібен був для проведення посівної, через крадіжку зернових, вона так і не почалася.

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Про це повідомив керівник Луганської ОВ Сергій Гайдай.

"Річна потреба Луганщини в її межах до 24 лютого 2022 року становила 60 тисяч тонн зерна. Разом з окупованими у 2014 році територіями – 240 тисяч тонн. Втім, понад 90% землі під потреби аграріїв було зосереджено в північній частині області, яку ворог окупував в 2022 році і де ще точаться бої", — резюмував Гайдай.

Він наголошує, що Луганська область є єдиним регіоном України, де досі не розпочали посівну кампанію.

За даними міністра аграрної політики та продовольства, окупанти вивезли з Луганської області близько 100 тисяч тонн зерна, ще 30 тисяч тонн знищили ударом по сховищу у Рубіжному.

"Це більше, ніж дворічна потреба Луганщини. Хліба немає зараз і поки що не передбачається в майбутньому. Росіяни залишають українців на окупованій території на межі голоду", — наголошує голова Луганської ОВД.

Відомо, що росіяни вивозять з усієї окупованої української території зерно, яке було на складах. Там було залишено близько 1,3 мільйона тонн зернових, які передусім потрібні для забезпечення щоденної продовольчої безпеки, тобто харчування українців.

Загалом із окупованих територій чотирьох областей України вже вивезли близько 400 тисяч тонн.