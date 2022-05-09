Российские оккупанты под руководством ФСБ вывезли в Крым 500 тонн зерна

Российские оккупанты под руководством ФСБ массово вывозят украденное в Украине зерно в Крым. Часть зерна страна-агрессор планирует продать на мировом рынке.

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Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

"Оккупанты массово вывозят зерно с оккупированных территорий. Эту информацию мы получаем из разных источников. 400-500 тысяч тонн они уже отправили в направлении Крыма. Это большой бизнес, которым курируют люди, совсем не те, которые просто воровали телевизоры. Очевидно, что этим занимаются представители спецслужб России, высшие эшелоны военных", - заявил министр.

Он также добавил, что в оккупированном Крыму уже несколько лет не выращивали зерна, а потому россияне цинично воруют его у украинцев. Также часть зерна оккупанты хотят продать.

"Все корабли, идущие из Севастополя, это корабли, нагруженные украинским краденым зерном. Были случаи, на которые отреагировал наш МИД, и некоторые корабли разворачивали из Египта и других стран", – сказал Сольский.

По его словам, украинская прокуратура уже начала уголовные производства. Также ведется работа, чтобы это зерно можно было арестовывать и продавать с помощью западных партнеров Украины.

Известно, что россияне вывозят со всей оккупированной украинской территории зерно, которое находилось на складах. Там было оставлено около 1,3 миллиона тонн зерновых, которые, прежде всего, нужны для обеспечения ежедневной продовольственной безопасности, то есть питания украинцев.