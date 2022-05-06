25 млн тонн зерна заблокировано в Украине из-за войны

Около 25 млн тонн зерна остаются в Украине и не могут быть экспортированы по причине блокады морских портов из-за войны. Об этом пишет Reuters.

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"Это почти гротескная ситуация, которую мы наблюдаем сейчас в Украине: почти 25 млн тонн зерна, которое можно было бы экспортировать, но которое не может покинуть страну просто из-за отсутствия инфраструктуры, блокады портов", — сообщил заместитель директора Продовольственной сельскохозяйственной организации ООН(ФАО) Йозеф Шмидхубер.

Шмидхубер добавил, что заполненные силосы могут привести к нехватке хранилищ во время следующего сбора урожая в июле и августе.

"Несмотря на войну, условия сбора урожая не выглядят такими ужасными. Это действительно может означать, что в Украине недостаточно мощностей для хранения, особенно если не откроется коридор для экспорта пшеницы из Украины", — сказал он.

Еще одним поводом для беспокойства являются сообщения о том, что во время боевых действий в Украине были уничтожены некоторые зернохранилища, добавил он, не вдаваясь в подробности.

Напомним, Украина в ходе посевной-2022 засеяла основными сельскохозяйственными культурами 7,1 миллиона га земель, что составляет 49,3% от запланированных на текущий сезон 14,4 миллиона га.

По информации Госстата, посев озимых культур на зерно под урожай 2022 года проведен на площади 7,6 млн га, что на 0,3 млн га меньше показателя 2021 года.

Отметим, в Украине площади под кукурузу в этом году могут сократиться на треть. Аграрии планируют посеять больше подсолнечника, сои, гречки и других зерновых культур.