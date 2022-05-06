25 млн тонн зерна заблоковано в Україні через війну

Близько 25 млн тонн зерна залишаються в Україні і не можуть бути експортовані через блокаду морських портів через війну. Про це пише Reuters.

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"Це майже гротескна ситуація, яку ми спостерігаємо зараз в Україні: майже 25 млн тонн зерна, яке можна було б експортувати, але яке не може залишити країну просто через відсутність інфраструктури, блокади портів", - повідомив заступник директора Продовольчої сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Йозеф Шмідхубер.

Шмідхубер додав, що заповнені силоси можуть призвести до нестачі сховищ під час наступного збирання врожаю у липні та серпні.

"Попри війну умови збору врожаю не виглядають такими жахливими. Це справді може означати, що в Україні недостатньо потужностей для зберігання, особливо якщо не відкриється коридор для експорту пшениці з України", - сказав він.

Ще одним приводом для занепокоєння є повідомлення про те, що під час бойових дій в Україні було знищено деякі зерносховища, додав він, не вдаючись у подробиці.

Нагадаємо, Україна під час посівної-2022 засіяла основними сільськогосподарськими культурами 7,1 мільйона га земель, що становить 49,3% від запланованих на поточний сезон 14,4 мільйона га.

За інформацією Держстату, посів озимих культур на зерно під урожай 2022 року проведено на площі 7,6 млн га, що на 0,3 млн га менше від показника 2021 року.

Зазначимо, в Україні площі під кукурудзу цього року можуть скоротитися на третину. Аграрії планують посіяти більше соняшника, сої, гречки та інших зернових культур.