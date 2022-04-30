В Украине площади под кукурузу в этом году могут сократиться на треть

Посевы яровых культур в этом году в Украине будут меньше привычных объемов на 4 – 5 млн гектаров.

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Такое заявление сделали в Украинскому клубе аграрного бизнеса, передает SEEDS.

Так, в районах, где происходили боевые действия, 10-15% сельскохозяйственных угодий загрязнены остатками снарядов и мин. Часть полевых дорог также заминирована. К тому же, урожай озимых в опасных регионах будет меньше из-за ненадлежащего ухода.

«Война сказалась и на структуре посевов. Многие аграрии планируют уменьшить площади под кукурузой в пользу подсолнечника, сои, гречки, других зерновых культур. В целом посевы кукурузы могут сократиться почти на треть, до 3,8 млн га, ведь кукуруза нуждается в больших капиталовложениях на гектар, по сравнению с другими культурами», – говорит генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Роман Слатон.

Напомним, что ранее Украина начала экспорт кукурузы через румынский порт Констанца — 28 апреля в румынском порту Констанца было загружено 71 тысячу тонн украинской кукурузы первое судно класса "панамакс".

Это первое с момента начала российского вторжения в Украину 24 февраля судно с экспортным грузом украинского зерна: ранее после начала войны Украина отправляла грузы поездами через свою западную границу или через свои небольшие речные порты на Дунае в Румынию.