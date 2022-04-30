В Україні площі під кукурудзу цього року можуть скоротитися на третину

Посіви ярих культур цього року в Україні будуть меншими за звичні обсяги на 4 – 5 млн гектарів.

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Таку заяву зробили в Українському клубі аграрного бізнесу, повідомляє SEEDS.

Так, у районах, де відбувалися бойові дії, 10-15% сільськогосподарських угідь забруднені залишками снарядів та мін. Частину польових доріг також заміновано. До того ж, урожай озимих у небезпечних регіонах буде меншим через неналежний догляд.

«Війна далася взнаки і на структурі посівів. Багато аграрії планують зменшити площі під кукурудзою на користь соняшника, сої, гречки, інших зернових культур. Загалом посіви кукурудзи можуть скоротитися майже на третину, до 3,8 млн га, адже кукурудза потребує великих капіталовкладень на гектар порівняно з іншими культурами», – каже генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу Роман Слатон.

Нагадаємо, що раніше Україна розпочала експорт кукурудзи через румунський порт Констанца - 28 квітня в румунському порту Констанца було завантажено 71 тисячу тонн української кукурудзи перше судно класу "панамакс".

Це перше з початку російського вторгнення в Україну 24 лютого судно з експортним вантажем українського зерна: раніше після початку війни Україна відправляла вантажі поїздами через свій західний кордон або через свої невеликі річкові порти на Дунаї до Румунії.