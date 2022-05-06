Посевная 2022: аграрии 12 областей завершили сев яровых культур

Украина в ходе посевной-2022 засеяла основными сельскохозяйственными культурами 7,1 миллиона га земель, что составляет 49,3% от запланированных на текущий сезон 14,4 миллиона га.

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Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

"Как бы тяжело ни приходилось нашим аграриям, но в Украине идет посевная. Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская и Хмельницкая области полностью завершили сев яровых культур ранней группы. В общем результате почти 80% прогнозируемых площадей уже засеяны", - говорится в сообщении ведомства.

По состоянию на 05.05.2022 прогнозируемые площади посева основных яровых сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года на контролируемой Украиной территории составляют 14 138,8 тыс. га, что на 2 777,5 тыс. га меньше от показателя в прошлом году (16 916,3 тыс. га).

По оперативным данным структурных подразделений военных администраций, обеспечивающих выполнение функций по вопросам агропромышленного развития, посев яровых культур проводят 23 области Украины, кроме Луганской, практически на всей территории которой проходят боевые действия.

Так всеми категориями хозяйств посеяно (посажено):

- яровой пшеницы 186,1 тыс. га;

- ярового ячменя 853,8 тыс. га;

- ярового рапса 26,2 тыс. га;

- овса 153,5 тыс. га;

– гороха 119,6 тыс. га;

– гречки 5 тыс. га;

- пшена 18,2 тыс. га;

– кукурузы 1976,6 тыс. га;

– сахарной свеклы 175,4 тыс. га;

- подсолнечника 2399,3 тыс. га;

– сои 335,5 тыс. га;

– картофеля 850,8 тыс. га.

В сельскохозяйственных предприятиях завершена первая подкормка озимых сельскохозяйственных культур азотными минеральными удобрениями и проходит уход за посевами.

Напомним, по информации Госстата, посев озимых культур на зерно под урожай 2022 года проведен на площади 7,6 млн га, что на 0,3 млн га меньше показателя 2021 года.

Отметим, в Украине площади под кукурузу в этом году могут сократиться на треть. Аграрии планируют посеять больше подсолнечника, сои, гречки и других зерновых культур.