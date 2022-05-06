Посівна 2022: аграрії 12 областей завершили сівбу ярих культур

Україна під час посівної-2022 засіяла основними сільськогосподарськими культурами 7,1 мільйона га земель, що становить 49,3% від запланованих на поточний сезон 14,4 мільйона га.

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Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

"Як би важко не доводилось нашим аграріям, але в Україні триває посівна. Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська та Хмельницька області повністю завершили сівбу ярих культур ранньої групи. У загальному результаті майже 80% прогнозованих під ярі культури ранньої групи площ вже засіяно", - йдеться у повідомленні відомства.

Станом на 05.05.2022 прогнозовані площі посіву основних ярих сільськогосподарських культур під урожай 2022 року на контрольованій Україною території становлять 14 138,8 тис. га, що на 2 777,5 тис. га менше від показника минулого року (16 916,3 тис. Га).

За оперативними даними структурних підрозділів військових адміністрацій, які забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, посів ярих культур проводять 23 області України, крім Луганської, практично на всій території якої відбуваються бойові дії.

Так усіма категоріями господарств посіяно (посаджено):

- ярої пшениці 186,1 тис. га;

- ярого ячменю 853,8 тис. га;

- ярого ріпаку 26,2 тис. га;

- вівса 153,5 тис. га;

- Гороху 119,6 тис. га;

- гречки 5 тис. га;

- пшона 18,2 тис. га;

- кукурудзи 1976,6 тис. га;

– цукрових буряків 175,4 тис. га;

- соняшнику 2399,3 тис. га;

- сої 335,5 тис. га;

– картоплі 850,8 тис. га.

У сільськогосподарських підприємствах завершено перше підживлення озимих сільськогосподарських культур азотними мінеральними добривами та проходить догляд за посівами.

Нагадаємо, за інформацією Держстату, посів озимих культур на зерно під урожай 2022 року проведено на площі 7,6 млн га, що на 0,3 млн га менше від показника 2021 року.

Зазначимо, що в Україні площі під кукурудзу цього року можуть скоротитися на третину. Аграрії планують посіяти більше соняшнику, сої, гречки та інших зернових культур.