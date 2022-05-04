Мінагрополітики намагатиметься домогтися зниження ставок на перевалку зерна

Кабмін намагається вирішити проблему із завищеними цінами на перевалку українського зерна. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

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"Створення надмірного попиту з боку бажаючих перевалити зерно дало змогу постачальникам послуг, а це приватні компанії, істотно збільшити вартість цих послуг. З погляду економічного або національного патріотизму це неправильно", — зазначив перший заступник міністра агрополітики України Тарас Висоцький.

За його словами, обговорюють дві альтернативи: або компанії повернуться до нормальних ринкових ставок, або запровадять державне регулювання цін.

Він також заявив, що через блокування українських портів мільйони тонн вітчизняної с/г продукції не можуть бути у необхідній кількості відправлені на експорт, що призвело до підвищення цін на міжнародних ринках.

З'явилися і перші сигнали про серйозний дефіцит зерна у країнах Близького Сходу та Африки. Зараз його з України експортують здебільшого залізничним та автотранспортом.

Нагадаємо, за інформацією радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка, у дунайських портах вартість перевалки вантажів за місяць зросла у 4 рази.

Через російську агресію в Україні в портах було заблоковано 4,5 млн тонн зерна, призначених на експорт. В ООН вважають, що це може погіршити глобальну продовольчу кризу.