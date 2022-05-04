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Минагрополитики попытается добиться снижения ставок на перевалку зерна
Кабмин пытается решить проблему с завышенными ценами на перевалку украинского зерна. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.
"Создание чрезмерного спроса со стороны желающих перевалить зерно дало возможность поставщикам услуг, а это частные компании, существенно увеличить стоимость этих услуг. С точки зрения экономического или национального патриотизма это неправильно", — отметил первый заместитель министра агрополитики Украины Тарас Высоцкий.
По его словам, обсуждают две альтернативы: или компании вернутся к нормальным рыночным ставкам, или будет введено государственное регулирование цен.
Он также заявил, что из-за блокирования украинских портов миллионы тонн отечественной с/х продукции не могут быть в необходимом количестве отправлены на экспорт, что привело к повышению цен на международных рынках.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Появились и первые сигналы о серьезном дефиците зерна в странах Ближнего Востока и Африки. Сейчас его из Украины экспортируют в основном железнодорожным и автотранспортом.
Напомним, по информации советника министра внутренних дел Вадима Денисенко, в дунайских портах стоимость перевалки грузов за месяц выросла в 4 раза.
Из-за российской агрессии в Украине в портах оказались заблокированы 4,5 млн тонн зерна, предназначенные на экспорт. В ООН считают, что это может усугубить глобальный продовольственный кризис.