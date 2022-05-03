В Дунайских портах цена перевалки украинских грузов выросла в 4 раза, — Денисенко

Из-за организованной россиянами блокады экспорт украинских грузов в основном происходит через дунайские порты, но в них резко возросли цены на перевалку. Об этом заявил украинский журналист и бизнесмен Вадим Денисенко.

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"Цена перевалки грузов за месяц выросла в четыре раза. Порты Измаил и Рени до февраля 2022 не пользовались большим спросом и ставка перевалки была на уровне 5/6 долл./т, стоимость флота по маршруту в Констанцу (Румыния) 9/10 долл./т. С началом войны цена на услуги перевалки выросла до 12 долл./т, и каждые 5 дней увеличивалась.Сначала цена трансформировалась в евро, затем цена в апреле выросла до 15 е/т, май уже номинировали по 20 е/т", — написал Денисенко.

По его словам на этом наживаются несколько дельцов.

"Есть ли рычаги в государстве, чтобы выровнять эту историю? Безусловно, есть. Сделано ли хоть что-то через два месяца, с тех пор, как стало ясно, что порты Черного моря заблокированы? Не просто ничего не сделано. Рынок преобразуется в монопольное обдирание", — уверен журналист.

Напомним, из-за российской агрессии в Украине в портах оказались заблокированы 4,5 млн тонн зерна, предназначенные на экспорт. В ООН считают, что это может усугубить глобальный продовольственный кризис.

26 апреля, Украина начала экспорт кукурузы через румынский порт Констанца — была загружена 71 тысяча тонн украинской кукурузы в первое судно класса "панамакс".