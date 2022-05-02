Экспорт без границ. Что значит для Украины отмена пошлин и квот в странах ЕС

Еврокомиссия решила на год убрать все пошлины и квоты на украинский экспорт, а также остановить действие антидемпинговых тарифов – мер, которые государства применяют для развития собственных производителей посредством таможенных ограничений для импортеров.

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В свою очередь президент Владимир Зеленский обсудил детали таких мер с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. По словам Зеленского, такие шаги позволят Украине улучшить ее экономическую активность и производство.

Как утверждает президент, на очереди уже новые решения европейских партнеров по либерализации нашего экспорта. Впрочем, такие шаги выгодны не только нам, но и самим европейцам: нападение РФ на Украину привело к удорожанию в Европе ряда продовольственных товаров.

Если открыть Соглашение о всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС, то можно увидеть, что там есть таможенные ограничения по Украине исключительно по аграрной группе. И сегодня есть серьезные основания полагать, что в Европе испытывают определенный дефицит продовольствия из Украины.

Иными словами, торговая либерализация – это дальнейшее объединение Европы с Украиной для противостояния Кремлю, который, как выразился Зеленский, своими агрессивными действиями пытается спровоцировать глобальный ценовой кризис и хаос на рынках. И продукты здесь, конечно же, не исключение.

Украина и ЕС ищут способы увеличить потенциал транспортных коридоров на западной границе Украины. Европе необходима украинская продовольствие, чтобы не только ослабить скачок цен на продукты , но и просто избежать их нехватки.

В разговоре с нами экономический эксперт Алексей Дорошенко предполагает, что речь идет не только о продаже нашего продовольствия в ЕС, но и о транзите. При блокаде морских портов Украина может довезти до мировых покупателей продукцию только через Европу, у которой нет "нулевого режима" на транзит.

"Я расцениваю отмену пошлины и квот как способ, которым мы можем провозить свою продукцию через ЕС. Но какая-то часть, конечно, "осядет" в Европе, найдя своего потребителя. Не забываем и о Великобритании, которая не принадлежит к ЕС, но остро нуждается в наших продуктах", – напоминает он.

Мировые рынки без украинской аграрки

В комментарии Delo.ua исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает, что из-за невозможности экспорта украинских зерновых на наши традиционные рынки (север Африки, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия) цена там на них подскочила на 80-100%.

Как следствие, столь высокая стоимость на этом локальном рынке повлекла за собой отток остатков зерновых с окружающих рынков. В первую очередь – из стран южной Европы. В европейских странах в целом начала стремительно расти стоимость продовольствия.

"Средний уровень инфляции в Европе сегодня – 5,5-6%, но по продовольственной крупе – в полтора раза выше. Да и масла во всем мире пока практически нет, учитывая то, что производители пальмового масла заявляют о резком сокращении выпуска. Иногда – на 20%", – говорит Пендзин.

Произошла ситуация, когда в Европе сократилась длина магазинной полки. С одной стороны, Европа никогда ничего не делает без учета собственных интересов. Кроме того, для нашей экономики открылось широкое окно возможностей.

"По зерновым в Европу беспошлинная квота сейчас составляет 2,5% от общего объема нашего производства. Если ограничения отменят, наши трейдеры будут продавать в Европу зерновые без пошлины вообще. В первую очередь, это выгода для ЕС, потому что наша продукция там подешевеет", – добавляет он. .

Логистических проблем никто не отменял

Сегодня проблема не только в сложностях продажи нашей аграрной продукции, но и в ее вывозе. Основные зерновые с прошлогодним впечатлением сосредоточены на припортовых элеваторах на юге Украины. Чтобы все это поехало в сторону западной границы, должно быть должное количество зерновозов.

"Есть проблема в разнице ширины украинских и европейских железнодорожных путей. Также возможность пропуска на наших западных границах низкая. Там идет военная техника. Свободных проходов для экспорта практически нет", - объясняет Олег Пендзин.

По его словам, наши зернотрейдеры могут нарастить экспорт продукции из Украины на 20-30%, но дальше упрутся в технологическую мощность логистики. Было бы хорошо разблокировать порты, чтобы зерновые уехали на Болгарию и Грецию. Но это уже вопрос не к Украине.

"Во-первых, у нас нет мощного флота, во-вторых, разблокировать море от мин должны американцы (или международная военно-морская миссия, - ред.): необходимых для этого судов у нас нет. Остается небольшой путь через Рени, через верх Дуная, но он чрезвычайно ограничен", – подчеркнул эксперт.

Надо учесть, что захватчики разбомбили мост из-за Днестровского лимана. В Украине достаточно большая транспортная магистраль для объезда лимана по территории Молдавии и Болгарии. Она достаточно широкая, но железной дороги там нет, что для экспорта аграрки является ключевым фактором. Железная дорога шла как раз по разрушенному мосту, который был взорван в то время, когда в Украине оставались невывезенными 22 млн. тонн прошлогоднего урожая (суммарно в прошлый раз наши аграрии собрали 72 млн. тонн).

"Для Украины на собственные нужды необходимо 20 млн тонн. Экспортный потенциал таким образом – 52 млн тонн. Мы вывезли где-то 26-27 млн тонн. Как минимум 20 млн тонн зерновых с прошлого года осталось. И с ним нужно что-то делать", – говорит Пендин.

Для себя – вдвое дешевле

В результате войны и острых сложностей с экспертом стоимость аграрной продукции в самой Украине упала. На внутреннем рынке трейдеры выставляют цены, только покрывающие себестоимость производства в прошлом году.

Трейдер сегодня переводит стоимость потерь, связанных с войной, на фермера. Это делает производство невыгодным. Трейдер имеет контракты, просроченные обязательства, он платит за элеваторы, имея большие расходы. Чтобы их сократить, он снижает стоимость закупки зерновых.

"Экспортные цены на зерновые превышают цены на внутреннем рынке уже вдвое. Аграрии всегда держали запасы продукции до весны. Весной они продавали зерновые, а полученные деньги вкладывали в полевые работы. Никто денег на счету не держал, потому что товар может подскочить в цене", – подчеркнул Пендин.

Сегодня же получилось так, что его стоимость, напротив, упала. Поэтому единственный выход – прорываться аграрной продукцией на внешние рынки, получая при этом валютную выручку, которая поддержит гривну перед угрозой стремительного обесценения.

За продовольственную пшеницу трейдеры предлагают аграриям по 5,6-6 тыс. грн за тонну, в то время как до войны стоимость составляла 8,8-9 тыс. грн (разница – 35%), за подсолнечник сейчас просят 13,-14 тыс. грн против довоенных 19 тыс. Грн. Другими словами, разница составляет почти 30%.