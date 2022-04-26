Невтішний прогноз від Світового банку: енергоресурси у цьому році подорожчають на 50%

Цього року ціни на енергоресурси та продукти харчування у світі різко зростуть внаслідок шоків, спричинених повномасштабним вторгненням РФ в Україну, йдеться у щоквартальній доповіді Світового банку (СБ).

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Згідно з прогнозом СБ, глобальні ціни на енергоносії у цьому році збільшаться на 50,5% у порівнянні з 2021 роком, а у 2023 році знизяться на 12,4%. Вартість продуктів харчування, як очікується, підвищиться на 22,9% цього року та зменшиться на 10,4% наступного.

Втім, у 2021 році енергоресурси і так подорожчали майже вдвічі, а продукти харчування – на 31%.

Як зазначає директор групи з перспектив розвитку СБ Айхан Коуз, сировинні ринки зазнають одного з найсерйозніших шоків пропозиції за десятиліття через війну в Україні. Спричинене цим підвищення цін на продукти харчування та енергоносії матиме гуманітарні й економічні наслідки.

Зростання цін на сировину посилить і так високий ціновий тиск у всьому світі.

Цього року ціни на пшеницю, згідно з прогнозом СБ, підвищаться більше ніж на 40% і сягнуть рекордних максимумів. Зростання цін чинитиме серйозний тиск на країни, що розвиваються, через їхню залежність від імпорту пшениці.

Метали, як очікується, подорожчають цього року на 16%, перш ніж подешевшати наступного року.

Нагадаємо, що Світовий банк також знизив прогноз економічного зростання у 2022 році до 3,2%. І це при тому, що у січні цього року Світовий банк прогнозував зростання 4,1%.