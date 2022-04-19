Світовий банк знизив прогноз економічного зростання у 2022 році до 3,2%

Глобальне економічне зростання у 2022 році становитиме 3,2% через вторгнення Росії до України.

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Про це йдеться у прогнозі Світового банку, передає Bloomberg.

Зазначимо, що у січні цього року Світовий банк прогнозував зростання 4,1%. За словами президента установи Девіда Малпаса, зниження викликано скороченням прогнозів для Європи та Центральної Азії, включаючи Росію та Україну. Глава Світового банку заявив, що розраховує обговорити новий 15-місячний пакет антикризових заходів у розмірі близько $170 мільярдів на період із квітня 2022 року до червня наступного року з радою директорів банку найближчими тижнями. При цьому близько $50 мільярдів із цієї суми будуть задіяні у наступні три місяці.

«Країни перебувають у важкому фінансовому становищі — 60% країн з низькими доходами вже відчувають боргові труднощі або схильні до високого ризику їх виникнення», — додав Малпасс.

Нагадаємо, за оцінками аналітиків інвестиційної компанії Dragon Capital, території на сході та півдні України, які залишаються окупованими російськими військами на середину квітня, у довоєнні часи генерували приблизно 12% від ВВП.

Вони вважають, що у березні 2022 року реальний ВВП України порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротився на 45%, а дефіцит державного бюджету цього року може сягнути 16 – 26% ВВП.