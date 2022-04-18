Дефицит госбюджета в 2022 году может составить более 25% ВВП – Dragon Capital

В марте 2022 года реальный ВВП Украины (валовый внутренний продукт – Delo.ua) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 45%, а дефицит государственного бюджета в этом году может достичь 16 – 26% ВВП.

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Такой прогноз сделали аналитики инвестиционной компании Dragon Capital. По оценкам экспертов, территории на востоке и юге Украины, которые остаются оккупированными российскими войсками на середину апреля, в довоенные времена генерировали примерно 12% от ВВП.

"Экономическая активность на остальной территории страны остается подавленной, хотя постепенно восстанавливается", – заявила главный экономист компании Елена Белан.

В Dragon Capital отмечают, что к этому времени оккупационные войска разрушили или существенно повредили небольшое количество крупных промышленных объектов, что позволяет частично восстановить объемы производства.

При этом, без возобновления доступа к Черному морю Украина сможет экспортировать менее половины довоенных объемов.

"Блокирование и минирование акватории Черного моря российскими военно-морскими силами существенно сузило возможности для экспорта и импорта. Почти 5 млн украинцев были вынуждены оставить страну", – говорится в аналитическом отчете компании.

По прогнозам аналитиков, если бои продолжатся в пределах территории, оккупированной российскими войсками на середину апреля, а риск ракетных ударов на остальной территории останется высоким, экономика Украины сократится примерно на треть и вряд ли будет расти в следующем году.

В то же время, в компании подчеркивают, что устойчивое прекращение огня в ближайшие месяцы ускорит восстановление экономики и позволит уменьшить годовое падение ВВП до "минус" 25% год к году с последующим ростом на 6,5% в в 2023 году, полагают аналитики.

В том случае, если договоренность о прекращении огня будет сопровождаться открытием Черного моря для коммерческого судоходства, Украина сможет нарастить объемы экспорта, оценочно до 70% довоенного уровня (ввиду потерянных производственных мощностей). В этом случае падение ВВП в этом году составит 22%, а рост экономики в следующем году может достичь 10%.

Специалисты считают, что одним из самых больших вызовов для Украины является выполнение госбюджета, которое сопровождается сокращением налоговых поступлений и значительным расширением дефицита бюджета.

Dragon Capital оценивает среднемесячный дефицит госбюджета на уровне $4 млрд во время боевых действий и допускает сокращение разрыва до $2,5-3 млрд "при достижении устойчивой договоренности о прекращении огня".

"Таким образом, дефицит бюджета в этом году может достичь рекордных 16-26% ВВП в зависимости от сценария и, вероятно, останется высоким в следующем году", – заявляют аналитики.

Финансисты DC убеждены, что временное разрешение Национальному банку Украины (НБУ) финансировать дефицит госбюджета непосредственно должно быть максимально ограничено, так как значительная эмиссия гривни несет большие риски для финансовой стабильности.

Эксперты уверены, что ключевым источником финансирования дефицита должны стать внешние ресурсы, в первую очередь гранты. В частности, передача Украине СПЗ, особенно в форме грантов, может стать мощным источником финансовой поддержки бюджета. В настоящее время страны "Большой cемерки" располагают СПЗ в размере $415 млрд.

Согласно предварительным расчетам Dragon Capital, дефицит текущего счета составит 0 – 3% ВВП в зависимости от сценария.

"Мы ожидаем, что НБУ будет держать фиксированный курс гривни на уровне 29,25 грн за доллар в течение действия военного положения и ослаблять валютные ограничения осторожно, учитывая возможное влияние на финансовую стабильность. Благодаря ожидаемому большому притоку внешнего финансирования в бюджет НБУ сможет наращивать золотовалютные резервы и будет иметь достаточно ресурсов, чтобы поддерживать валютный курс интервенциями. Если военная ситуация позволит НБУ вернуться в плавающий валютный курс, мы ожидаем небольшую девальвацию гривни, до уровня 33 грн", – указано в отчете.

По оценкам Dragon Capital, потребительская инфляция будет оставаться на относительно умеренном уровне – около 15% в 2022 году благодаря стабильному курсу гривни и антиинфляционным мерам правительства и парламента, включая фиксированные тарифы на коммунальные услуги, отмену акцизов на топливо и снижение НДС на топливо до 7% с 20% в середине марта.

"Эти шаги помогли сдержать рост цен на бензин до 7,7% месяц к месяцу в марте. Также ограниченный экспорт будет удерживать внутренние цены на зерно, подсолнечное масло и связанные продукты питания. В 2023 году аналитики ожидают снижения инфляции до 10%. Однако восстановление судоходства в Черном море повлечет за собой приближение внутренних цен на агропродукцию к мировым и спровоцирует более высокую инфляцию в этом году", – подытожили эксперты.

Напомним, по данным Европейского банка реконструкции и развития, экономика Украины сократится на пятую часть в этом году.

После этого экономика восстановится в 2023 году, если все пойдет по сценарию с прекращением огня через пару месяцев.

Ранее заместитель одного из 24 исполнительных директоров МВФ Владислав Рашкован прогнозировал, что падение украинского ВВП в 2022 году может составить до 35%.

При этом официально МВФ пока что прогнозирует падение ВВП Украины в 2022 году лишь на 10%. В свою очередь украинский министр финансов Сергей Марченко уже также сделал куда более пессимистический прогноз, что величина падения ВВП страны в нынешнем году может составить от трети до половины.

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