Война – это не только вооруженное противостояние, но и противостояние заводов и фабрик

Власти призвали украинский бизнес как можно скорее возобновить работу. Премьер-министр Денис Шмыгаль просит тех, кто работает, эвакуировался в безопасные регионы, собирать своих работников и возобновлять производство.

Это, по моему мнению, жизненно необходимый для страны призыв. Недаром для бизнеса был ослаблен режим налогообложения и проверок, а Кабмин распространил и на частные компании действие программы эвакуации предприятий из зоны боевых действий в другие регионы Украины. Недаром посевную приравняли к воинской обязанности, а правительство ввело бронирование военнообязанных фермеров — аграрии будут предоставлять списки критически важных работников, которым будет предоставлена отсрочка от призыва.

"Вы армия, которая сможет выстоять, вы наша надежда", — отметил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко, обращаясь к аграриям.

Войны не выигрываются только на поле боя, их также успешно выигрывают экономически. Обе мировые войны доказали, что современная война – это не только вооруженная борьба, но и противостояние заводов и фабрик.

Да, сегодня "адские" санкции Запада стали "напалмом" для экономики страны-агрессора, которая в считанные дни оказалась на грани дефолта. Но наблюдая финансовый коллапс врага, мы не имеем права сидеть сложа руки. Необходимо, прежде всего, самостоятельно поддерживать собственную экономику.

Конечно, МВФ выделил Украине $1,4 млрд экстренной помощи, и хорошо, что Украина сразу запросила эти деньги. Так называемый новый план Маршала для Украины предусматривает финансирование на сумму более 10 млрд долларов. Поступают средства и из других источников. Но мы должны помнить, что это хоть и крайне необходимая, но преимущественно кредитная помощь. Тот же кредит МВФ придется возвращать уже через 3-5 лет. Поэтому должны работать, более того, работать с удвоенным, утроенным воодушевлением и отдачей.

Трудно даже подсчитать, скольких наших сограждан война лишила работы. Сотни тысяч? Или счет уже на миллионы? Люди вынуждены покидать родные города, ехать в другие регионы Украины, а то и вообще за границу.

Лично у меня есть знакомые, которые не потеряли работу, но находятся в состоянии сомнений и колебаний: страдают от комплекса вины за то, что сейчас не являются участниками теробороны или ВСУ. Многие покидают работу и полностью отдаются волонтерской деятельности.

Защищая страну, Вооруженные силы Украины и отряды теробороны сегодня показывают нам пример невероятной силы, мужества и выдержки. Их роль неоценима. Волонтеры продолжают делать невероятные вещи, доставая для защитников все, что можно найти в Украине или за рубежом.

Но мы должны признать факт: ни одна армия не может долго воевать без надежного тыла. А надежный тыл — это экономически сильная страна. Первой задачей бизнеса и каждого гражданского сейчас является восстановление экономической активности. Мы должны создавать рабочие места и работать на ВВП страны везде, где это возможно. Если мы не держим оружие в руках, мы должны совмещать волонтерскую деятельность с работой. Страна должна производить продукцию, зарабатывать и тратить деньги, платить коммунальные платежи и налоги.

Говорят, человек психологически адаптируется к новым условиям на 12-й день. Страна воюет с агрессором уже 14-й день, а перед этим – 8 лет противостояния на Донбассе. Итак, первый шок прошел, и мы должны приспосабливаться к новым обстоятельствам. Немного отпустите себя в мелочах – купите кофе, посетите парикмахерскую, которые начинают открываться и т.д. Так мы даем другим заработать и быть не обузой для бюджета, а, наоборот, источником его наполнения. Особенно в тех городах и областях, которые прямо не затронула война.

Вместе мы обеспечим экономическую основу нашей победы. Все будет Украина!