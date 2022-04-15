Инфляция свыше 20%: что в первую очередь подорожает до конца года

До конца этого года инфляция в Украине, согласно прогнозам НБУ, превысит 20%. Но в Нацбанке уверяют, что ситуация будет контролируемой. На скачок цен повлияют, прежде всего, два фактора: война в Украине и обстановка на международных рынках, которая, в частности, тоже будет обусловлена агрессией РФ.

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Среди главных причин удорожания товаров в НБУ справедливо называют нарушение производственных процессов из-за войны, которая привела к логистическим проблемам, оккупации части территорий, разрушению транспортной инфраструктуры. Как следствие, появилось неравномерно распределенное предложение товаров и услуг по отдельным регионам.

Говоря упрощенно, продукция будет дорожать из-за ее нехватки и сложности перевозки к потребителям. Производителям приходится искать новые и обходные пути доставки товаров, что увеличивает стоимость транспортировки, а затем приводит и к переписыванию в конечном итоге ценников в магазинах.

НБУ отдельно указывает на высокие цены на энергоносители в мире, что будет оказывать давление на стоимость топлива и товаров и услуг со значительной долей энергоносителей в себестоимости. В НБУ говорят, что частично умерить инфляцию удастся благодаря госрегулированию цен на ряд продуктов питания и топлива.

Государственное регулирование цен на коммуналку, топливо и продукты, возможно, и принесет населению какие-то финансовые выгоды, но, как известно, для предпринимателей такие мероприятия заканчиваются не лучшим образом: либо бизнес живет по рыночному ценообразованию, либо на государственные дотации.

Зажим цен на товарные позиции без широкой поддержки производителей из госбюджета грозит дефицитом. Не стоит также забывать, что на покупательную способность граждан влияет не только рост цен, но уровень заработной платы. В наших реалиях бизнес в Украине пока вынужден сокращать работников и уменьшать заработную плату.

Глава Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в комментарии Delo.ua признался, что спрогнозировать, кто в Украине пострадает от инфляции и сокращения зарплат в первую очередь, невозможно. Ситуация очень шаткая и зависит от даты завершения войны.

"В Украине 30% бизнеса вообще прекратило существование. Прогнозы об уменьшении или увеличении зарплат сегодня всегда будут "взяты с потолка". Зарплаты сегодня даже не зависят от спроса на конкретных специалистов. Гипотезы здесь невозможны", — утверждает Василий Воскобойник.

Что будет дорожать в первую очередь

В комментарии Delo.ua исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин согласился с прогнозами Национального банка. По его мнению, инфляция действительно достигнет минимум 20%. И это при том, что до войны НБУ прогнозировал инфляцию на конец года на уровне 7,7%.

"На период войны у нас инфляционные ожидания 12-13%, а затем посмотрим, насколько быстро она завершится", — говорит он.

Повышение цен в первую очередь коснется продуктов питания и ЖКУ , потому что энергоносители будут очень дорогими. Чем больше Европа отказывается от российского газа, тем дороже он будет здесь.

Меньше инфляция коснется, например, одежды и бытовых приборов . На последние будет низкий спрос, денег у людей для покупки телевизоров, телефонов и холодильников не будет. Люди будут восстанавливать жилье и скудно питаться, считает Пендзин.

Экономический эксперт Алексей Дорошенко в разговоре с нами подчеркнул, что согласен с прогнозами регулятора. По его мнению, инфляция может даже достигнуть 30% . Проблема только в том, что измерить ее крайне непросто. Традиционные инструменты ее вычисления неактуальны.

"Ее считали, в частности, путем опроса домохозяйств по всей стране. Сейчас это сделать невозможно. Те 20% — это сценарий, по которому нас кредитуют международные партнеры. Но обращаю внимание, что инфляция в Украине — это еще и следствие роста цен на внешних рынках практически на все", – отмечает он.

Есть ли основания для оптимизма

Олег Пендзин считает, что государство взяло на себя непосильные обязательства помочь пострадавшим от войны восстановить имущество и достаточно хорошо заплатить военным. Семьям за каждого погибшего заплатят по 15 млн грн. Сегодня ежемесячный дефицит госбюджета составляет 5-7 млрд грн.

И действительно, именно такое заявление недавно сделал министр финансов Сергей Марченко. Только в марте расходы госбюджета превысили доходы примерно на $2,7 млрд (около 79 млрд грн) . Инфраструктурные потери в результате полномасштабной войны оцениваются в $270 млрд (7,9 трлн грн).

"Да, международные партнеры предоставляют нам серьезные кредиты. Социальные расходы с государства никто не снимал. Мы будем активно кредитоваться и активно эти кредиты проедать. Сегодня война, согласно подсчетам правительства, нанесла ущерб до $600 млрд. Ждать скорых репараций от РФ – заблуждение", – подчеркнул Пендзин.

По его словам, пока неизвестно, будут ли репарации вообще. Максимум, которого мы можем ожидать, это "План Маршалла". Но это тоже медленный процесс. Украине на восстановление нужно будет делать внутренние и дорогостоящие внешние заимствования. Экономика сегодня практически не работает.

" Наш ВВП по итогам 2022 года сократится на 35-45% . У нас будет стремительное падение и доходов населения: временно перемещенных украинцев 10,5 млн. Государство сидит на кредитах, которые не может не обслуживать, потому что если хочешь брать новые ссуды, должен отдавать старые", — предупреждает эксперт.

Олег Пендзин акцентирует, что о реструктуризации кредитов и отсрочке выплат по ним даже речи быть не может. Украина должна отдавать все до последней копейки секунда в секунду, поскольку шансов получить новые ссуды не будет. А без них Украина не сможет даже воевать.

Впрочем, для оптимизма повод есть.

"И Европе, и миру в общем нужен будет буфер между демократией, цивилизацией и варварством, отсталостью РФ. Финансировать нас будут, платя за кровь украинских воинов. Это и будет источником, который обеспечит Украине финансовую подушку и инвестиционный бум", – говорит Пендзин.

Сегодня в Европе есть серьезные опасения по поводу наличия рабочих мест для украинских мигрантов. Европа 4 млн наших переселенцев "не съест". А 80% украинцев желают возвратиться назад. Если так, то им предстоит создать здесь рабочие места. И иностранные инвесторы будут в это вкладываться, прогнозирует эксперт.