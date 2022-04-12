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Инфляция в Украине ускорилась до 13,7%: в НБУ назвали причины роста цен
В марте 2022 года потребительская инфляция ускорилась до 13,7% в годовом исчислении. В феврале показатель составлял 10,7%. За месяц цены выросли на 4,5%.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Как отмечается, такой рост связан с нарушением цепей снабжения, неравномерным спросом, увеличением расходов бизнеса и физическим уничтожением активов предприятий из-за вторжения России.
Также причиной послужил значительный рост цен в частично оккупированных областях из-за блокирования поставок товаров. На таких территориях стремительно подорожали продукты, фармацевтические товары и горючее.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Согласно НБУ, больше всего подорожали обработанные продовольственные товары (на 16,6%) из-за увеличения стоимости сырья и доставки в условиях нарушения цепочек поставки, а также из-за физического уничтожения вследствие вражеских обстрелов отдельных производственных мощностей и складов.
Также ускорилось подорожание непродовольственных товаров – на 3,6%. Рост стоимости услуг достиг 11,3%, в частности, значительно возросла цена на проживание в гостиницах и аренду жилья в западных областях. Кроме того, подорожали услуги по обслуживанию авто и такси из-за увеличения расходов на горючее.
Подорожание горючего на 30% спровоцировало повышение цен на транспортные услуги. Ускорился рост цен на фармацевтические товары, алкоголь, табачные изделия. При этом фиксированные тарифы на большинство видов коммунальных услуг сдерживали показатель уровня подорожания в этой категории.
Что касается сырых продуктов питания, цены также продемонстрировали ускоренное подорожание до 20,7% г/г. Наблюдалось увеличение стоимости овощей и фруктов из-за дефицита на фоне проблем с логистикой.
В НБУ подчеркнули, что совместно с парламентом и правительством предпринимают меры для сдерживания роста цен. При этом, учитывая ограниченное влияние рыночных монетарных инструментов, НБУ с марта 2022 года временно отложил принятие решений по учетной ставке.