Інфляція в Україні прискорилася до 13,7%: у НБУ назвали причини зростання цін

У березні 2022 року споживча інфляція прискорилася до 13,7% у річному обчисленні. У лютому показник складав 10,7%. За місяць ціни зросли на 4,5%.

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Як зазначається, таке зростання пов'язане з порушенням ланцюгів постачання, нерівномірним попитом, збільшенням видатків бізнесу та фізичним знищенням активів підприємств через вторгнення Росії.

Також причиною послужило значне зростання цін у частково окупованих областях через блокування постачання товарів. На таких територіях стрімко подорожчали продукти, фармацевтичні товари та пальне.

Згідно з НБУ, найбільше подорожчали оброблені продовольчі товари (на 16,6%) через збільшення вартості сировини та доставки в умовах порушення ланцюжків постачання, а також через фізичне знищення внаслідок ворожого обстрілу окремих виробничих потужностей та складів.

Також прискорилося подорожчання непродовольчих товарів – на 3,6%. Зростання вартості послуг досягло 11,3%, зокрема, значно зросла ціна на проживання в готелях та оренду житла у західних областях. Крім того, подорожчали послуги з обслуговування авто та таксі через збільшення витрат на пальне.

Подорожчання пального на 30% спровокувало підвищення цін на транспортні послуги. Прискорилося зростання цін на фармацевтичні товари, алкоголь, тютюнові вироби. При цьому фіксовані тарифи на більшість видів комунальних послуг стримували показник рівня подорожчання цієї категорії.

Щодо сирих продуктів харчування, ціни також продемонстрували прискорене подорожчання до 20,7% р/р. Спостерігалося збільшення вартості овочів та фруктів через дефіцит на тлі проблем із логістикою.

У НБУ наголосили, що спільно з парламентом та урядом вживають заходів для стримування зростання цін. При цьому з огляду на обмежений вплив ринкових монетарних інструментів НБУ з березня 2022 року тимчасово відклав прийняття рішень щодо облікової ставки.