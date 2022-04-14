Нацбанк Украины вновь сохранил учетную ставку 10%

Национальный банк Украины вновь сохранил учетную ставку на уровне 10%. Об этом говорится в сообщении НБУ.

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"В текущих условиях влияние учетной ставки на функционирование денежно-кредитного и валютного рынков ограничено. Учитывая это, она будет и дальше оставаться неизменной – на уровне 10% – до восстановления действенности каналов монетарной трансмиссии", — сказано в сообщении.

Согласно сообщению, последствия полномасштабного нападения России будут усиливать инфляционное давление, которое будет частично сдерживаться мерами правительства и НБУ.

В марте 2022 года потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 13,7% (с 10,7% в феврале). Рост потребительских цен прежде всего связан с нарушением цепей снабжения и производственных процессов, неравномерным спросом, увеличением затрат бизнеса, а также физическим уничтожением активов многих предприятий из-за полномасштабного нападения России на Украину. Прежде стремительно подорожали продукты питания, фармацевтические товары и горючее.

По оценкам Национального банка, экономика будет постепенно восстанавливаться, однако реальный ВВП может сократиться не менее чем на треть в 2022 году. Сокращение ВВП Украины ожидается по всем составляющим. В частности, частное потребление снизится ввиду вынужденного выезда многих граждан из страны, роста уровня безработицы, уменьшения доходов и экономии на второстепенных расходах. Из-за существенной неопределенности и высоких рисков значительно сократится и инвестиционная активность. Снижение потребления и инвестиций со своей стороны может привести к сокращению импорта, если сравнить с довоенным периодом. Однако значительные потери несет и экспорт товаров из-за остановки предприятий, уменьшения посевных площадей и невозможность эффективного проведения сельскохозяйственных работ из-за военных действий, блокады морских портов, проблем с поставкой горючего и удобрений. В то же время ожидается увеличение складских запасов продукции, которые предприятия будут пытаться экспортировать позже.

Напомним, в марте дефицит государственного бюджета составил 2,7 миллиарда долларов, а в апреле он может вырасти до 5-7 миллиардов долларов.